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Митрополит Кондрусевич обратится к белорусам в день Рождества Христова

22.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Митрополит Кондрусевич обратится к белорусам в день Рождества Христова

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  • 22.12.2020, 18:39
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Митрополит Кондрусевич обратится к белорусам в день Рождества Христова
Тадеуш Кондрусевич

Обращение не покажут по БТ.

В день Рождества Христова, 25 декабря, специального обращения католических епископов на белорусском телевидении не будет.

Как рассказал «Белсату» генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии, епископ Юрий Кособуцкий, сейчас как раз готовится речь:

«Наш митрополит Тадеуш Кондрусевич разместит свое видеообращение на сайте catholic.by. В этом году он выскажет свои пасторские поздравления для нас онлайн».

Однако мы увидим на телевидении включения из разных мест, где будет проходить праздничная месса.

«По Центральному телевидению будет трансляция Святой Мессы из Могилевского кафедрального собора. Будет включение из Ватикана, из кафедры Святого Петра в Риме и речь Папы Римского на площади Святого Петра», – отметил Юрий Кособуцкий.

22 декабря стало известно, что Папа Римский Франциск передал письмо Лукашенко с просьбой разрешить ситуацию с Тадеушем Кондрусевичем.

Юрий Кособуцкий отметил, что продолжаются переговоры о возвращении митрополита на родину: «Постоянно происходят какие-то меры. Однако мы понимаем, что все в руках Божьих. Поэтому мы надеемся, что в определенный момент наш митрополит вернется и будет здесь с нами. Мы молимся и имеем сильную надежду, доверяем это дело Богу».

На сегодня Тадеуш Кондрусевич остается в Сокулке возле белорусско-польской границы. Местный епископ дал Кондрусевичу помещение.

«Мы постоянно с ним в контакте. Он чувствует себя хорошо, но всею душою жаждет вернуться в Беларусь, к своему народу. Это такое психологическое страдание, рана. Мы чувствуем, что такое страдание, такая жертва была нужна», – отметил епископ Юрий Кособуцкий.

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