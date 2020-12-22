В ходе обыска у витебского журналиста Дмитрия Казакевича изъяты ноутбук и флеш-карта, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Казакевич сотрудничает с вещающим на Беларусь польским телеканалом «Белсат". Задерживался на акциях протеста против фальсификации итогов президентских выборов.

БАЖ сообщила также об обыске у витебского журналиста Вячеслава Лазарева.