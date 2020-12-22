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Макей заявил главе МИД Швейцарии о бесперспективности и разрушительном характере санкций как инструмента внешней политики

22.12.2020 19:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, возможности для дальнейшего развития конструктивного диалога между Беларусью и Швейцарией» обсудили по телефону 22 декабря министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Макей заявил главе МИД Швейцарии о бесперспективности и разрушительном характере санкций как инструмента внешней политики

«Руководитель МИД Беларуси подчеркнул бесперспективный и разрушительный характер санкций как инструмента внешней политики в сегодняшнем взаимозависимом мире. Был подтвержден значительный потенциал равноправного и прагматичного сотрудничества обеих стран», — отмечается в релизе.

Судя по сообщению главы швейцарского внешнеполитического ведомства, обсуждалась также ситуация вокруг гражданки Швейцарии белорусского происхождения Натальи Херше, которая 7 декабря была приговорена к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса). 19 сентября во время женского марша возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика. По приговору суда она должна также выплатить пострадавшему 1.000 рублей. Херше свою вину не признала.

После переговоров Иньяцио Кассис написал на своей странице в «Твиттере»: «Очередной обмен мнениями с министром иностранных дел Беларуси Макеем. Насилие со стороны сил безопасности недопустимо. Наталья Херше пользуется консульской защитой: посольство Швейцарии в Беларуси имеет прямой доступ [к ней] и следит за судебным делом. Наша соотечественница должна быть освобождена».

11 декабря Швейцария расширила санкции в отношении Беларуси. Финансовые санкции (заморозка активов) и запрет на въезд в страну введены в отношении 15 физических лиц, включая Александра Лукашенко и его старшего сына, помощника по национальной безопасности Виктора Лукашенко, сообщалось на сайте Федерального совета Швейцарии.

Швейцария также ввела запрет на поставки в Беларусь оружия и товаров, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.

 
 
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