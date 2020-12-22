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На Тимирязева пьяный на Ford сбил инспектора ГАИ

22.12.2020 20:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель сбил инспектора на столичной улице Тимирязева. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Происшествие случилось вечером 22 декабря. По предварительной информации, 29-летний водитель Ford ехал со стороны улицы Леси Украинки в направлении улицы Саперов. В районе дома № 65 он сбил инспектора ДПС, который контролировал соблюдение скоростного режима на этом участке дороги.

Сотрудник ГАИ был доставлен в больницу для осмотра — у него диагностирован ушиб плеча.

— У водителя Ford имелись явные признаки алкогольного опьянения, поэтому он был доставлен на медосвидетельствование, которое показало 1,85 промилле, — рассказали в ГАИ.

По словам мужчины, он сбил инспектора, так как ему была создана аварийная обстановка другим водителем.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам мужчины, он сбил инспектора, так как ему была создана аварийная обстановка другим водителем.
 
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