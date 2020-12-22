«Чай пил, кушал бутербродики и лечился от больной головы», но все равно 1,85 промилле в крови и сбитый инспектор ГАИ

Источник материала: Onliner

Сегодня около 16 часов произошел наезд на сотрудника ГАИ. По предварительной информации, водитель Ford, мужчина 1991 года рождения, двигался по улице Тимирязева со стороны улицы Леси Украинки в направлении улицы Саперов. Инспектор ДПС ГАИ ГУВД Мингорисполкома контролировал соблюдение скоростного режима на участке.

— Когда начал перестраиваться в правую полосу — увидел инспектора и начал оттормаживаться. Но не успел.

— Сколько вы выпили?

— Вчера бутылку водки, может, чуть больше. А сегодня лежал, кушал бутербродики и лечился от больной головы, — рассказал водитель Ford сотрудникам ГАИ.

У травмированного инспектора диагностировали ушиб плеча. Водителя отвезли в диспансер для медицинского освидетельствования.

Результат — 1,85 промилле алкоголя в крови.