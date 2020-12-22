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«Чай пил, кушал бутербродики и лечился от больной головы», но все равно 1,85 промилле в крови и сбитый инспектор ГАИ
Источник материала: Onliner
Сегодня около 16 часов произошел наезд на сотрудника ГАИ. По предварительной информации, водитель Ford, мужчина 1991 года рождения, двигался по улице Тимирязева со стороны улицы Леси Украинки в направлении улицы Саперов. Инспектор ДПС ГАИ ГУВД Мингорисполкома контролировал соблюдение скоростного режима на участке.
— Когда начал перестраиваться в правую полосу — увидел инспектора и начал оттормаживаться. Но не успел.
— Сколько вы выпили?
— Вчера бутылку водки, может, чуть больше. А сегодня лежал, кушал бутербродики и лечился от больной головы, — рассказал водитель Ford сотрудникам ГАИ.
У травмированного инспектора диагностировали ушиб плеча. Водителя отвезли в диспансер для медицинского освидетельствования.
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«Чай пил, кушал бутербродики и лечился от больной головы», но все равно 1,85 промилле в крови и сбитый инспектор ГАИ
Сегодня около 16 часов произошел наезд на сотрудника ГАИ. По предварительной информации, водитель Ford, мужчина 1991 года рождения, двигался по улице Тимирязева со...
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