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Свободу политзаключенным!
Источник материала: Хартия'97
Свободу политзаключенным!
В переходах Минска появляются плакаты с призывами поддержать белорусских политзаключенных.
В подземных переходах Минска продолжают появляться плакаты с призывами поддержать белорусских политзаключенных!
Фото опубликовал телеграм-канал
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В переходах Минска появляются плакаты с призывами поддержать белорусских политзаключенных.
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