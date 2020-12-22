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США ввели санкции против Центрального банка Сирии

22.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

США ввели санкции против Центрального банка Сирии

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  • 22.12.2020, 20:21
США ввели санкции против Центрального банка Сирии
Фото с сайта uapress.info

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Власти США ввели санкции против Центрального банка Сирии. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Как поясняется в комментарии ведомства, меры были приняты в связи с тем, что Центробанк САР «имеет тесные связи с Ираном и является неотъемлемой частью усилий Дамаска по увеличению государственных доходов и поддержанию сирийской валюты».

Также ограничения вводятся против девяти коммерческих компаний. Среди них компании по производству бетона, пластика, транспортная компания и другие.

Также ведомство внесло в черный список четырех человек, имеющих подданство Великобритании и сирийское гражданство. Среди них — высокопоставленная сотрудница администрации президента Сирии Лина аль-Кинайе (Lina Mohammed Nazir al-Kinayeh) и член сирийского парламента Мохаммед Масути (Mohammed Hammam Mohammed Adnan Masouti), однако ранее против них вводились санкции по другим статьям.

В конце июля США объявили о расширении санкций против Сирии. В список физических лиц, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты, вошли сын президента Сирии Хафез Асад и его двоюродный брат Зухаир Тауфик Асад.

В сентябре США ввели санкции против ряда граждан Сирии и 13 сирийских организаций, в том числе Министерства туризма. Тогда под санкции также попали несколько туристических и строительных компаний. В черный список внесены шесть граждан Сирии — жители Дамаска, Тартуса и Латакии. Среди них командующий пятым корпусом сирийской армии Милад Джадид.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
 
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