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«Я поднял руки и отходил: они выстрелили в лицо»

22.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Я поднял руки и отходил: они выстрелили в лицо»

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  • 22.12.2020, 20:12
  • 3,430
«Я поднял руки и отходил: они выстрелили в лицо»
Фото: кадр из видео

Каратели оставили жителя Барановичей без зрения.

Олег пострадал во время послевыборных протестов в Барановичах. Резиновая пуля задела глаз парня так, что медикам не удалось вернуть ему зрение.

«В этот день, 9 августа, в нашем городе применяли все: резиновые пули, светошумовые гранаты, водомет, слезоточивый газ, все это было. Толпа не собиралась применять какого-то насилия против правоохранительных органов. Чтобы продемонстрировать мир, один из парней поднял руки и встал на колени. А со стороны силовиков… Они подогнали водомет», – вспоминает этот вечер пострадавший от спецсредств Олег.

Перед силовиками Олег тоже поднял руки и отклонился, а ему выстрелили в лицо.

Даже в Праге специалисты не смогли восстановить зрения. Олег – фотограф.

Продолжение - в видео «Белсата».

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Каратели оставили жителя Барановичей без зрения.
 
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