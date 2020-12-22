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В Австралии черепаха напала на тигровую акулу

22.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Австралии черепаха напала на тигровую акулу

  • 22.12.2020, 20:01
  • 5,608
В Австралии черепаха напала на тигровую акулу
Фото: кадр из видео

Подобного агрессивного поведения у морских черепах ранее не наблюдалось.

В Австралии в заливе Робак морская черепаха набросилась на тигровую акулу. Об этом сообщает The Guardian.

Команда исследователей установила камеру на панцире черепахи и им удалось снять на видео как австралийская зеленая черепаха ответила агрессией на нападение акулы.

На кадрах ролика видно, как черепаха бросается на тигровую акулу и кусает ее. Отмечается, что подобного агрессивного поведения у морских черепах ранее не наблюдалось.

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Подобного агрессивного поведения у морских черепах ранее не наблюдалось.
 
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