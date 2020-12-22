Источник материала: Хартия'97

В Австралии черепаха напала на тигровую акулу 22.12.2020, 20:01

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Фото: кадр из видео

Подобного агрессивного поведения у морских черепах ранее не наблюдалось.

В Австралии в заливе Робак морская черепаха набросилась на тигровую акулу. Об этом сообщает The Guardian .

Команда исследователей установила камеру на панцире черепахи и им удалось снять на видео как австралийская зеленая черепаха ответила агрессией на нападение акулы.

На кадрах ролика видно, как черепаха бросается на тигровую акулу и кусает ее. Отмечается, что подобного агрессивного поведения у морских черепах ранее не наблюдалось.

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