Источник материала: Хартия'97

Мы на верном пути 1 22.12.2020, 19:57

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Фото: onliner.by

Подключайтесь и помогайте приближать победу.

- Эти планы всех посадить и всех учесть, завести новую тысячу высокоэффективных уголовных дел, выбрать в стране царя султана, секретаря ЦК КПСС, сливы секретной информации о бегущих во всю мощь танках и роботизированных платформах Калашникова, которые уж точно и младенцев засунут в автозак (наши-то пока остановились на детсадовцах, слабаки), КГБ-исты, угрожающие в 35-й раз развязать войну с народом и точно всех расстрелять из большого пулемета, пишет читатель телеграм-канал “Баста!”

Мы все это уже проходим по третьему или четвертому кругу разными словами от третьего секретаря Совбеза, второго председателя КГБ, второго министра МВД.

Мы находимся в состоянии террора. Каждый гражданин чувствует, что он и его семья в опасности. Каждый ежедневно видит подтверждения массовой несправедливости.

Пока это так, все потуги системы - это обезболивающее против четвертой степени рака.

Все, что делает система, только усугубляет чувство незащищенности, которое и движет протестом.

Протест черпает свою силу в нарушении основополагающих вопросов жизнедеятельности семьи.

Наши совместные усилия по объединению в локальные группы, взаимодействие групп, выстраивание инфраструктуры протеста и взаимопомощи постепенно изолируют проявления режима, заставляют его вариться в собственном ядовитом соку.

Продолжающийся отток кадров, разрушение мотивационной цепочки, изоляция и отторжение обществом исполнителей репрессий медленно, но верно парализуют систему, делают ее шаги все более рваными, однобокими, бесперспективными.

Мы на верном пути. Мы каждый день, вместе создаем Новую Беларусь. Страну, которой будут гордиться наши дети. Каждый может помочь в приближении дня победы, простыми шагами совсем не простого белоруса.

Подключайтесь и помогайте приближать победу.

Маленькими шагами к большой победе!

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