Татьяна Короткевич: Попасть в созданную МВД базу участников протеста - честь

Соответствующее мнение озвучила сопредседатель движения «Говори правду» Татьяна Короткевич.





По ее словам, решающую роль в развернувшихся по стране протестах после президентских выборов сыграл тот фактор, что белорусы перестали боятся.

politring.com «Да, именно так. Поэтому нельзя прятаться, если мы себе сказали, что не хотим больше бояться. Такая перепись (создание базы участников акций протеста – прим. ред.) делается по причине собственно страха потерять контроль, нежелания слушать правду, незнания, что делать, как быть - столько всего наворотили. Отвечать же придется», - пояснила она





Короткевич убеждена, что попасть сегодня в созданный МВД список – честь.





«Ведь это означает, что вы человек, который не хочет быть больше обманутым, хочет жить по закону, с чувством справедливости, в сердце которого нет места безразличию», - убеждена она.













Сопредседатель движения «Говори правду» добавила, что заявленная также перепись активных людей из чатов выглядит очень не серьезно.

«Открываю чат и смотрю на тех, кто там есть. Читаю: Мистер икс, Таков путь, Бусел, Н.А., Бр, Белорус, Шос, А.А., Витаут, Гедемин, Ганарысты Парсюк, Сигнал из космоса…Хорошая база людей, которые одинаково оценивают ситуацию в стране и знают, что делать», - отметила она.





Короткевич убеждена, что задача милиции - предупреждать насилие и преступления, быть на стороне закона.



«Люди с активной гражданской позицией - это главный капитал страны.

Их нужно не переписывать от страха, а общаться с ними: привлекать к участию в общественной жизни, открывать им двери всех советов, всех организаций. Это очередной список. Вы понимаете, у нас и так страна сплошных "преступников" по статистике - больше 3 миллионов человек в год получают административные штрафы. А правоохранители работают планово: нужно набрать определенное количество протоколов... в месяц, год, определенную сумму собрать с граждан», - рассказала она.





В этих условиях, считает Короткевич, можно отменять подоходный налог или сокращать отчисления в фонд социальной защиты.

«Вместо раскрепощения деловой инициативы у нас милицейский государственный бизнес. Не понимаю действий "победителей". Победители в демократических странах себя так не ведут. Сейчас главная задача для сохранения страны - создание условий для диалога, публичной политики, поиска совместных решений. Для этого в стране есть представительная ветвь власти: парламент, местные Советы, профсоюзные организации, партии и общественные организации, инициативные группы», - уверяет она.

Сопредседатель «Говори правду» подчеркивает, что от того, что происходит в стране, ужасно горько.





«Угрозами и давлением, потоком дезинформации людей сталкивают друг с другом, натравливают. Ведь списки составляют все. У каждого несправедливо пострадавшего уже есть свой список, кого он хотел бы пропустить через реальное правосудие, а кого простить, за простое "извини". Гражданское общество ведет свой список, правозащитники ведут списки политических узников, правоохранителей превысивших свои полномочия, судей, закрывших глаза на правду, людей откровенно врущих в эфире. Это противостояние», - отметила она.

Ведь главная ошибка нашего правительства, указывает эксперт, заключена в том, что за все время до выборов и особенно после, оно вносит раздор в ряды общества, постоянно разделяет, делит, ссорит, заставляет замолчать.





«Поэтому правды должно быть еще больше. Напоминаю, что до сих пор нет ни одного возбужденного уголовного дела по факту насилия и превышения полномочий со стороны правоохранителей в отношении мирных граждан. Весы правосудия накренило в сторону обороны условно "своих".

И поэтому рано молчать и погружаться в свою рутину.

Ситуация у нас такая, что прятаться людям, которые на стороне правды и справедливости, нельзя, ради будущего, что бы не повторилось», - подытожила она.



