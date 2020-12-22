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Режиссер Манский: "Это мои трусы, они символ власти"

22.12.2020 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский кинодокументалист объяснил свой выход к ФСБ


Виталий Манский возле ФСБ // фото: Facebook 

Задержанный 22 декабря полицией документалист Виталий Манский рассказал Sobesednik.ru, зачем пришел на Лубянку с нижним бельем в руках. По словам режиссера, он вовсе не собирался проводить одиночный пикет или акцию (именно это ему инкриминируют. – Прим. Sobesednik.ru). 
Манский заявил нам: идея заключалась только в том, чтобы сделать фотографию для соцсетей. Выбор места режиссер счел вполне логичным, учитывая известное видео о «подвигах» сотрудников ФСБ, которое посмотрели на YouTube миллионы людей. 
 – Настоящей акцией является вовсе не желание сфотографироваться сегодня с трусами в руках. Акция – это сама история задержания и рассмотрение дела, когда 20 взрослых мужчин в форме, с оружием, задерживают человека с трусами и потом подшивают их к делу, – говорит режиссер. – Буквально по буквам прописывают названием фирмы и подшивают к делу. Салтыков-Щедрин вместе с Гоголем нервно курят в сторонке. То, что будет задержан, Виталий Манский сам не предполагал. – Это даже не пикет. Из видео, которое было снято, понятно, что я просто хотел сделать фотографию, – подчеркивает документалист. 
– Да, я планировал потом ее разместить в соцсетях. Я режиссер и хотел сделать аудио-визуальный образ. Но полиция все это превратила в политическую акцию. 

 По словам Манского, идея снимка напротив здания ФСБ принадлежит ему самому. – Я пользуюсь только своими идеями. Такая работа – генерировать идеи. И да, это мои трусы. Мне кажется, что нынешняя власть не заслуживает каких-то других символов, кроме такого, – считает кинорежиссер.
 
 
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Российский кинодокументалист объяснил свой выход к ФСБ
 
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