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Лукашенко, как политик, вошел в топ-10 неудачников. Номинацию "Неудачник года" возглавил Пашинян

22.12.2020 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Алиев и Эрдоган вошли в топ-10 политиков-победителей 2020 года

Лукашенко, как политик, вошел в топ-10 неудачников. Номинацию "Неудачник года" возглавил Пашинян
фото: YAUHEN YERCHAK, EPA
Агентство "Интерфакс-Украина" опубликовало топ-рейтинг мировых политиков: победители и неудачники 2020.

Рейтинг составил Антон Ровенский, магистр международных отношений, политолог-международник.

Среди номинантов в категории "Победители года" - президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Успешная военная кампания в Нагорном Карабахе стала большой победой президента Азербайджана на внутренней арене", - отмечает агентство.

В топ-10 победителей года также вошли: Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Нарендра Моди (Индия), Си Цзиньпин (Китай), Камала Харрис (США), Виктор Орбан (Венгрия), Садыр Жапаров (Кыргызстан), Ингрида Шимоните (Литва), Майя Санду (Молдова) и Луис Арсе (Боливия).




Номинацию "Неудачник года" возглавил премьер-министр Армении Никол Пашинян: "Проигрыш Армении в военном конфликте с Азербайджаном ввергло официальный Ереван в серьезнейший внутриполитический кризис. Как следствие, отстранение Никола Пашиняна от власти является делом времени, а не принципа. Не исключено, что в дальнейшем Пашинян будет вынужден отправиться в политическую эмиграцию, спасаясь от уголовного преследования после утраты власти".

В топ-10 неудачников года также вошли: Игорь Додон (Молдова), Александр Лукашенко (Беларусь), Эммануэль Макрон (Франция), Урсула фон дер Ляйен (ЕС), Ярослав Качиньский (Польша), Мило Джуканович (Черногория), Хашим Тачи (Косово), Биньямин Нетаньяху (Израиль) и Халифа Хафтар (Ливия).
 
 
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