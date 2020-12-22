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Чалый: «Власть смотрит в мир через кривое стекло и видит то, чего там нет»

22.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Независимый аналитик Сергей Чалый в передаче на TUT.BY о том, к чему приводит отрыв властных элит от реальности.

Чалый: «Власть смотрит в мир через кривое стекло и видит то, чего там нет»

Экономист поделился рабочей гипотезой: нынешнее представление Александра Лукашенко о том, что происходит в мире, это защитная реакция, вытеснение. Это способ справиться с когнитивным диссонансом.

Он не может поверить в то, что народ его разлюбил, что «любимая» решила уйти к другому. И начинается обычный набор реакций вроде «ты никого не найдешь лучше меня», «я же к ним съездил, поговорил — они тебя недостойны».

— Правда, чтобы поговорить, пришлось сперва всех посадить, но это не очень важно. Главное — убедиться, что все недостойны «любимой». Важно убедить себя, что это не она решила уйти, это ее кто-то настраивает, ей задурил голову какой-то коварный соблазнитель, пользуясь адскими технологиями. И подружки плохо на любимую влияют. Наговорили всякого про меня, а я не такой — так что давай перевернем страницу, — отмечает Чалый.

Эксперт уверен, что ближайшее окружение Лукашенко подыгрывает ему, создавая информационный кокон. При этом многие из тех, кто транслирует эту картину мира, сами в нее не верят. Это именно механизм выражения лояльности:

— Чтобы быть у власти сейчас, надо сознательно разделять этот абсурд, выстроенный вокруг человека, пытающегося вытеснить из своего сознания неприятные факты.

Чем опасна игра в параллельную реальность? Чалый объясняет:

— Вот рецепт катастрофы: когда есть каприз одного человека, есть нежелание прорабатывать когнитивный диссонанс, и все, включая спецслужбы, работают на это. Они живут в своем мире, полностью закуклившись, оторвавшись от реальности. (…)

В итоге власть смотрит в мир через кривое стекло и видит то, чего там нет, видит худшее — в лучшем. Поверить, что кто-то действует искренне, власть не в состоянии. И все это базируется на представлении о том, какие же наши люди, какой наш народ. Или у вас гуманистическое представление о модели человека, или вы верите, что народу нужна чарка и шкварка, а ваши проблемы только в том, что пришел более удачливый кукловод и отобрал у вас народ. И эта разница — мировоззренческая, религиозная по сути.

 
 
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Независимый аналитик Сергей Чалый – о том, к чему приводит отрыв элит от реальности.
 
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