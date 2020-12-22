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«Слиты» цены новых флагманов Xiaomi до анонса

22.12.2020 21:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi официально подтвердила, что 28 декабря представит новые флагманские смартфоны серии Mi 11. Цены новинок в Китае успели «слить» в Сеть до анонса, пишет издание Gizchina.


Скорее всего, компания представит несколько версий Mi 11, включая Mi 11 Pro и, возможно, Mi 11 Pro+. Но пока известны ориентировочные цены только обычного Mi 11.

Базовая версия этого устройства (8/128 ГБ) якобы обойдется покупателям в 690 долларов. Модификация с 8/256 ГБ будет оценена в 735 долларов, с 12/256 ГБ — в 800 долларов. Но еще раз отметим: на 100% гарантировать достоверность этих цен пока нельзя. К тому же, в Европе аппараты наверняка окажутся дороже — пока речь идет о китайском рынке.

Предполагается, что Mi 11 и Mi 11 Pro получает экраны разрешением QHD+ с частотой обновления до 120 Гц, аккумуляторы емкостью в 4790 и 4780 мАч с быстрыми проводными (едва ли на до 100 Вт) и беспроводными зарядками, поддержку 5G-сетей, а также камеры с модулями разрешением в 108 Мп. Также доподлинно известно — об этом заявил топ-менеджер компании — что новые Mi 11 базируются на недавно представленном топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 888.

Ниже — цены популярных смартфонов Xiaomi:

 
 
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Их анонс состоится 28 декабря.
 
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