







Если сказать, положа руку на сердце, если бы я был главным тренером и не имел философии развития и видения клуба, то сразу взял бы с радостью в команду Селезнева и Милевского. Это для маркетинга супер. Но у нас другая философия.





цитирует Козловского footballhub.com.ua со ссылкой на YouTube-канал "Руха". Я бы с радостью таких футболистов видел и сегодня. Но есть философия клуба и тренера. У нас есть тренерский совет, который должен согласовать кандидатуру. И окончательное решение остается за главным тренером. А философия у нас такая, что должна играть молодежь. Поэтому, к сожалению, нет, —Козловского footballhub.com.ua со ссылкой на YouTube-канал "Руха".





Фото Александра Шичко



