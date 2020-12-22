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Президент львовского "Руха" — о Милевском: должна играть молодежь. Поэтому - нет
Источник материала: Партизан
Президент львовского "Руха" Григорий Козловский прокомментировал интерес к нападающему Артему Милевскому, последним клубом которого было брестское "Динамо".
Если сказать, положа руку на сердце, если бы я был главным тренером и не имел философии развития и видения клуба, то сразу взял бы с радостью в команду Селезнева и Милевского. Это для маркетинга супер. Но у нас другая философия.
Я бы с радостью таких футболистов видел и сегодня. Но есть философия клуба и тренера. У нас есть тренерский совет, который должен согласовать кандидатуру. И окончательное решение остается за главным тренером. А философия у нас такая, что должна играть молодежь. Поэтому, к сожалению, нет, —
Фото Александра Шичко
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Президент львовского "Руха" Григорий Козловский прокомментировал интерес к нападающему Артему Милевскому, последним клубом которого было брестское "Динамо".
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