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Президент львовского "Руха" — о Милевском: должна играть молодежь. Поэтому - нет

22.12.2020 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский прокомментировал интерес к нападающему Артему Милевскому, последним клубом которого было брестское "Динамо".



Если сказать, положа руку на сердце, если бы я был главным тренером и не имел философии развития и видения клуба, то сразу взял бы с радостью в команду Селезнева и Милевского. Это для маркетинга супер. Но у нас другая философия.

Я бы с радостью таких футболистов видел и сегодня. Но есть философия клуба и тренера. У нас есть тренерский совет, который должен согласовать кандидатуру. И окончательное решение остается за главным тренером. А философия у нас такая, что должна играть молодежь. Поэтому, к сожалению, нет, — цитирует Козловского footballhub.com.ua со ссылкой на YouTube-канал "Руха".

Фото Александра Шичко
 
 
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Президент львовского "Руха" Григорий Козловский прокомментировал интерес к нападающему Артему Милевскому, последним клубом которого было брестское "Динамо".
 
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