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В чем подозревают «Пресс-клуб»: уход от налогов?

22.12.2020 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ДФР проверяет факты нарушения налогового законодательства в журналистской мастерской "Пресс-клуб"

 Департамент финансовых расследований проверяет факты нарушения налогового законодательства в журналистской мастерской "Пресс-клуб", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля.



"Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа", - сказали в пресс-службе.

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ДФР проверяет факты нарушения налогового законодательства в журналистской мастерской "Пресс-клуб"
 
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