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Instagram удалил официальный аккаунт телеканала ОНТ

22.12.2020 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из Instagram удалён официальный аккаунт белорусского телеканала ОНТ.



Инстаграм-аккаунт телеканала ОНТ удален / Еврорадио

Администрация "Инстаграма" посчитала, что он нарушает Инструкцию сообщества. Такой ответ получил пользователь соцсети, который отправил на аккаунт ОНТ анонимную жалобу.

Пока сложно сказать, с чем именно была связана жалоба и на нарушение каких норм сообщества указал её автор.

В Инстаграм-аккаунте ОНТ было 24 тысячи подписчиков. Телеканал может обжаловать удаление. Эксперты полагают, что вероятность восстановления аккаунта довольно велика, пишет euroradio.fm
 
 
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