Instagram удалил официальный аккаунт телеканала ОНТ









Инстаграм-аккаунт телеканала ОНТ удален / Еврорадио





Администрация "Инстаграма" посчитала, что он нарушает Инструкцию сообщества. Такой ответ получил пользователь соцсети, который отправил на аккаунт ОНТ анонимную жалобу.





Пока сложно сказать, с чем именно была связана жалоба и на нарушение каких норм сообщества указал её автор.





пишет euroradio.fm В Инстаграм-аккаунте ОНТ было 24 тысячи подписчиков. Телеканал может обжаловать удаление. Эксперты полагают, что вероятность восстановления аккаунта довольно велика,euroradio.fm



