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СК завершил расследование дела о мошенничестве при продаже автомобилей

22.12.2020 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным следствия, в августе этого года 19-летний житель Витебска находил объявления о продаже автомобилей на торговой площадке в интернете, созванивался с продавцом и договаривался о встрече.

После осмотра продаваемого транспорта он говорил, что хочет купить его с отсрочкой платежа, обещая полностью выплатить деньги за приобретенные автомобили, пишет аbw.by Молодой человек заранее не намеревался выполнять принятые на себя обязательства и после заключения договоров с продавцами сразу же перепродавал автомобили по более низкой цене, деньги потерпевшим не возвращал. Вырученными денежными средствами от продажи автомобилей он распоряжался по своему усмотрению, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Всего молодой человек мошенническим путем завладел четырьмя автомобилями жителей областного центра. Ущерб составил более 16.800 рублей. В ходе следствия обнаружено два перепроданных обвиняемым автомобиля.

"Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей. Вещественными доказательствами по уголовному делу признаны автомобили Peugeot и Audi, договоры займа, купли-продажи и расписка обвиняемого, а также записи с телефонными переговорами по поводу приобретения автомобиля.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы молодой человек мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования молодому человеку предъявлено обвинение по части 3 статьи 209 "Мошенничество, совершенное в крупном размере" УК РБ. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд", – проинформировала Оксана Лазько.
 
Теги: Витебск
 
 
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По данным следствия, в августе этого года 19-летний житель Витебска находил объявления о продаже автомобилей на торговой площадке в интернете, созванивался с...
 
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