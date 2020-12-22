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СК завершил расследование дела о мошенничестве при продаже автомобилей
Источник материала: Партизан
По данным следствия, в августе этого года 19-летний житель Витебска находил объявления о продаже автомобилей на торговой площадке в интернете, созванивался с продавцом и договаривался о встрече.
После осмотра продаваемого транспорта он говорил, что хочет купить его с отсрочкой платежа, обещая полностью выплатить деньги за приобретенные автомобили,
Всего молодой человек мошенническим путем завладел четырьмя автомобилями жителей областного центра. Ущерб составил более 16.800 рублей. В ходе следствия обнаружено два перепроданных обвиняемым автомобиля.
"Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей. Вещественными доказательствами по уголовному делу признаны автомобили Peugeot и Audi, договоры займа, купли-продажи и расписка обвиняемого, а также записи с телефонными переговорами по поводу приобретения автомобиля.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы молодой человек мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
По результатам расследования молодому человеку предъявлено обвинение по части 3 статьи 209 "Мошенничество, совершенное в крупном размере" УК РБ. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд", – проинформировала Оксана Лазько.
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По данным следствия, в августе этого года 19-летний житель Витебска находил объявления о продаже автомобилей на торговой площадке в интернете, созванивался с...
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