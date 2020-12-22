День охоты на журналистов: задержания и обыски в Минске, Витебске, Дрогичине

Телефоны Дмитрия Казакевича и Вячеслава Лазарева и их родных недоступны.





После выборов милиция неоднократно задерживала Дмитрия Казакевича. Первый раз — во время разгона горожан на площади Победы вечером 9 августа. Второй раз — 6 сентября, когда журналист возвращался с репортажа на Марше солидарности и не дошел до дома метров 500. Третий раз — утром 11 сентября возле суда Первомайского района, куда корреспондент пришел, чтобы освещать административный процесс. В четвертый раз это произошло через месяц — перед мирным маршем 11 октября, в пятый — 25 октября, когда репортер шел домой после работы на мирном шествии.





В целом за все время Казакевич провел в ИВС 15 суток.





Першы рэгіён. Также сеuодня задержан дрогичинский репортер. Корреспондент Сергей Гордиевич перестал выходить на связь днем 22 декабря, сообщает





Примерно в 14:30 его жене Светлане позвонил следователь, и сообщил, что Сергей Гордиевич задержан до 72 часов.





Утром журналист присутствовал на редакционной интернет-планерке, собирался ехать в Брест на своем микроавтобусе. Как рассказала супруга Сергея, в итоге он уехал из дома, но не ясно, как и где он был задержан.





В милиции он находится примерно с 12 часов дня. Через 3 часа после задержания он не вышел.





Светлана рассказала, что сотрудник пояснил, что задержание связано с делом об оскорблении, по которому проводится проверка. Речь идет о репосте в группе в вайбер некоего сообщения блогера Василия Телогрейкина. Проверка устанавливает, есть ли там оскорбление Александра Лукашенко.



