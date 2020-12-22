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В России назвали лучшие умные часы года. Кто на первом месте
Источник материала: Tut.by
Эксперты российской организации «Роскачество»
Всего в рейтинге организации представлено 45 моделей смарт-часов — недавно в него добавили 22 новинки. Издание
Вот как выглядит топ-10 моделей по версии «Роскачества»:
Лучшим девайсом в пару к смартфонам на операционной системе Android назвали Samsung Galaxy Watch 3 (
Лучшими спортивными часами при этом названы Garmin Venu Sq, а среди смарт-часов от Apple лидерство заняли «свежие» Watch SE (44 мм). За ними следуют такие же, но в версии 40 мм, далее — Watch Series 6 (40 и 44 мм).
Ниже — цены некоторых из названных выше моделей смарт-часов:
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