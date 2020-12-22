В России назвали лучшие умные часы года. Кто на первом месте

Источник материала: Tut.by

Эксперты российской организации «Роскачество» составили рейтинг лучших, по их мнению, смарт-часов на момент публикации заметки. Посмотрели, какие модели оказались в списке.



Galaxy Watch 3

Всего в рейтинге организации представлено 45 моделей смарт-часов — недавно в него добавили 22 новинки. Издание iXBT уточняет: в результате тестирования лидер рейтинга весны сохранил свою позицию, а вот почти вся остальная верхняя десятка изменилась. Apple, Samsung, Huawei и Fitbit выпустили обновления своих линеек, которые смогли занять высокие позиции в рейтинге.

Вот как выглядит топ-10 моделей по версии «Роскачества»:

Garmin Forerunner 630 Garmin Venu Sq Honor GS PRO Samsung Galaxy Watch 3 Fitbit Sense Garmin Instinct Solar Fitbit Versa 3 Apple Watch SE GPS (44 мм) Samsung Galaxy Watch Active 2 (40 мм) Huawei GT 2e

Лучшим девайсом в пару к смартфонам на операционной системе Android назвали Samsung Galaxy Watch 3 ( наш обзор ) — в общем рейтинге они только на четвертой строчке. К их плюсам отнесли AMOLED-экран, возможность самостоятельной установки приложений, комплексное отслеживание физических показателей пользователя, а также время автономной работы.

Лучшими спортивными часами при этом названы Garmin Venu Sq, а среди смарт-часов от Apple лидерство заняли «свежие» Watch SE (44 мм). За ними следуют такие же, но в версии 40 мм, далее — Watch Series 6 (40 и 44 мм).

Ниже — цены некоторых из названных выше моделей смарт-часов: