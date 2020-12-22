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В России назвали лучшие умные часы года. Кто на первом месте

22.12.2020 21:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эксперты российской организации «Роскачество» составили рейтинг лучших, по их мнению, смарт-часов на момент публикации заметки. Посмотрели, какие модели оказались в списке.


Galaxy Watch 3

Всего в рейтинге организации представлено 45 моделей смарт-часов — недавно в него добавили 22 новинки. Издание iXBT уточняет: в результате тестирования лидер рейтинга весны сохранил свою позицию, а вот почти вся остальная верхняя десятка изменилась. Apple, Samsung, Huawei и Fitbit выпустили обновления своих линеек, которые смогли занять высокие позиции в рейтинге.

Вот как выглядит топ-10 моделей по версии «Роскачества»:

  1. Garmin Forerunner 630
  2. Garmin Venu Sq
  3. Honor GS PRO
  4. Samsung Galaxy Watch 3
  5. Fitbit Sense
  6. Garmin Instinct Solar
  7. Fitbit Versa 3
  8. Apple Watch SE GPS (44 мм)
  9. Samsung Galaxy Watch Active 2 (40 мм)
  10. Huawei GT 2e

Лучшим девайсом в пару к смартфонам на операционной системе Android назвали Samsung Galaxy Watch 3 (наш обзор) — в общем рейтинге они только на четвертой строчке. К их плюсам отнесли AMOLED-экран, возможность самостоятельной установки приложений, комплексное отслеживание физических показателей пользователя, а также время автономной работы.

Лучшими спортивными часами при этом названы Garmin Venu Sq, а среди смарт-часов от Apple лидерство заняли «свежие» Watch SE (44 мм). За ними следуют такие же, но в версии 40 мм, далее — Watch Series 6 (40 и 44 мм).

Ниже — цены некоторых из названных выше моделей смарт-часов:

 
 
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