Гражданское общество под репрессиями. «Всех же не пересажаешь»

В глазах обывателя еще несколько лет назад гражданское общество Беларуси было набором каких-то малопонятных организаций, которые защищали чьи-то права и продвигали чьи-то ценности. Теперь белорусы знают, что гражданское общество — это они сами: инициативные, способные на самоорганизацию и взаимовыручку, не испытывающие пиетета перед государством и воспринимающие его как набор инструментов, которыми надо уметь пользоваться.





22 декабря в рамках онлайн-форума «Вероятная Беларусь» эксперты обсудили, как сделать так, чтобы активность граждан сохранилась, несмотря на репрессии.

Гражданское общество вышло из тени

Хотя часто можно столкнуться с мнением, что в Беларуси только в 2020 году появилось гражданское общество, это не так, отметила во время онлайн-дискуссии директор Центра правовой трансформации (Lawtrend) Ольга Смолянко. Другое дело, что в период первой волны COVID-19, во время и после выборов гораздо больше людей стали отождествлять себя с гражданским обществом, чем это было ранее.

«Самое хорошее в этом — гражданское общество выходит из тени, люди понимают, что являются его частью», — сказала Смолянко.

Другими словами, мы наблюдаем не процесс создания, а процесс осознания многими себя как части гражданского общества.

И это при том, добавила представитель информационного центра инициатив помощи пострадавшим Pro Bono Яна Гончарова, что совсем недавно различные общественные организации и инициативы в глазах обывателя «занимались не каждому понятными вопросами, какими-то правами каких-то людей». О правах человека говорили лишь те, кто занимался этой проблемой, теперь же «права человека звучат из каждого утюга». И вовлечение людей в работу зарегистрированных организаций или волонтерских инициатив стало более массовым.

Безусловно, солидаризация, инициативность, увеличение доверия друг к другу — это положительные стороны происходящего, отметил председатель Координационного комитета Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства Андрей Егоров.

Ранее государство было монополистом в большинстве сфер, теперь граждане берут инициативу на себя.

«В образовании родители требуют самоуправления в школах, пытаются совершать микрореволюции в родительских комитетах, — привел пример Егоров. — Педагоги пытаются организовываться в профессиональные ассоциации, чтобы иметь больше влияния на образовательный процесс и на деидеологизацию школы. Спортсмены без поддержки государства выходят на Международный олимпийский комитет, а МОК принимает в отношении спортивных функционеров Беларуси санкции. Если это продолжится, мы придем к нормальной низовой демократии».

Беларусь стала глобальной страной, благодаря инициативам

Эти процессы идут не только в Беларуси, отметил руководитель фонда солидарности BySol Андрей Стрижак.

«Беларусь стала глобальной страной. Наши соотечественники за рубежом увидели, что их родине нужна помощь. Во время первой волны COVID-19 белорусы за рубежом вместе с отечественными благотворителями, по сути, взяли на себя функции государства в обеспечении средствами защиты белорусских медиков. Погруженность в белорусские дела до сих пор сохранилась. Люди лоббируют законопроекты, которые касаются Беларуси. Вот сегодня президент США получил на подпись законопроект, направленный на усиление давления на Лукашенко в связи с репрессиями его режима против оппозиции», — отметил Стрижак.

Он также добавил, что теперь иностранцы — представители гражданского общества разных стран — тоже включились в работу в помощь белорусам, делают много для нашей страны и развивают свое гражданское общество:

«2020 год останется в истории как год солидарности. Люди не будут прежними, поскольку прикоснулись к деятельности гражданского общества, увидели настоящее положение вещей. Это оставит большой отпечаток. Вопрос, насколько инициативы смогут ответить на вызовы времени».

Один из них — вынужденный отъезд за рубеж общественных активистов — является возможностью, с одной стороны, продолжать деятельность организации, причем с привлечением иностранных партнеров. С другой, «переезд в другую страну создает условия оторванности от фактической ситуации в Беларуси», отметила Ольга Смолянко. Наладить «правильный мостик коммуникации, взаимоотношений, понимания между происходящим здесь и представлением о нем там достаточно тяжело».

Под прессом репрессий

Основная задач теперь — удержаться на плаву, когда в стране происходят массовые репрессии, отметила Ольга Смолянко.

По ее словам, весной во время первой волны ковида и далее летом до и после выборов гражданское общество «работало на подъеме». При всем многообразии и большом объеме задач люди видели результат своей деятельности и положительную реакцию окружающих.

Весной белорусы чувствовали необходимость в самоорганизации, чтобы справиться с ковидом, а летом с удовольствием по-новому узнавали своих соседей на дворовых чаепитиях и концертах. Теперь, отметила юрист, ситуация изменилась, давление властей усилилось, хотя условия деятельности с юридической точки зрения остались прежними.

«Сложно работать, когда значительная часть организации находится в тюрьмах. Члены Координационного совета, который тоже можно рассматривать как структуру гражданского общества, подверглись уголовному преследованию», — сказала Смолянко.

Отметим, что СК вызывает на допросы тех членов Координационного совета, которые не задержаны и не находятся за рубежом. 22 декабря четыре часа допрашивали педагога, руководителя репетиторского центра «100 баллов», члена основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Евгения Ливянта.

Что касается дворовых сообществ, добавила Смолянко, к ним на собрания приходит милиция. Активисты телеграм-каналов преследуются. «Теперь я говорю о развитии гражданского общества скорее вопреки, чем благодаря происходящему», — сказала юрист.

К слову, Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране совместно с рядом гражданских инициатив создали интернет-платформу kotos.org для поддержки дворовой и районной активности и организации местного самоуправления. Фонд BySol также будет поддерживать гражданские местные инициативы.

«Наша задача — помочь белорусам воспользоваться историческими потрясениями, через которые проходит Беларусь, чтобы понять свою силу. Несмотря на то, что власть делает большие усилия, чтобы уничтожить движение сопротивления, она создает условия, при которых создается алмаз в природе — чем больше давление, тем крепче камень. Люди — не камни, конечно, их можно посадить, выдавить за границу, но всех же не пересажаешь», — заключил Стрижак.

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