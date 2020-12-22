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Режим разрешил митрополиту Тадеушу Кондрусевичу вернуться в Беларусь

22.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Режим разрешил митрополиту Тадеушу Кондрусевичу вернуться в Беларусь

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  • 22.12.2020, 21:34
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Режим разрешил митрополиту Тадеушу Кондрусевичу вернуться в Беларусь
Тадеуш Кондрусевич
Фото: catholic.by

Архиепископ намерен приехать в Беларусь завтра или послезавтра.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь. Апостольская нунциатура сообщает, что 22 декабря получила информацию об этом из компетентных государственных органов.

«Нунциатура выражает благодарность государственным властям Республики Беларусь за положительный ответ на просьбу Папы Франциска относительно возможности возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича для совершения торжества Рождества Господня с верующими, пастырем которых он является», — сказано на сайте представительство католической церкви.

Таким образом, архиепископ Кондрусевич намерен приехать в Беларусь завтра или послезавтра, чтобы принять участие в Рождественских богослужениях.

Кондрусевича неожиданно не пустили в Беларусь 31 августа. С тех пор глава белорусской католической церкви четвертый месяц живет в вынужденной эмиграции. 74-летнего митрополита эта ситуация очень огорчала. Он даже сообщил, что в ближайшее время попросит об отставке.

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Архиепископ намерен приехать в Беларусь завтра или послезавтра.
 
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