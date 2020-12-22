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Главный расследователь Bellingcat Грозев: Спецоперация по задержанию вагнеровцев была продумана Украиной гениально
Источник материала: Хартия'97
Главный расследователь Bellingcat Грозев: Спецоперация по задержанию вагнеровцев была продумана Украиной гениально
Последний раз подобное делал «Моссад».
Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев в интервью главному редактору издания
Расследователи выяснили, что операцию разрабатывало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.
"Мы увидели, как украинская военная разведка с помощью СБУ – хорошая часть военной разведки вместе с хорошей частью СБУ! – придумала план обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и вагнеровцев. Они создали большой пранк и смогли убедить и ФСБ, и ГРУ, что идет речь о частной военной компании, которая нанимает людей, и что вагнеровцы отправятся в длинное путешествие в Венесуэлу через Минск и Стамбул. Все это было сделано украинской разведкой! Они довели этих людей до Минска, эти люди были готовы вылететь в тот же день в Стамбул, а реально самолет сел бы в Киеве", – рассказал Грозев.
По его словам, расследователи долго вникали, как планировалась операция.
"Ее сценарий родился в реальном времени. Все началось с очень мелкой идеи: "А давай поймаем четверых вагнеровцев. Давай вызовем их на обучение, например, в Польшу якобы для будущих спецопераций. И во время обучения [переправим] их через границу". Потом кто-то сказал: "А давай восьмерых". Другой добавил: "Слушай, у меня есть знакомый, который знает кого-то, кто раньше отвечал за рекрутинг вагнеровцев. Он попал в криминальную ситуацию коррупционного характера. Возможно, мы можем его привлечь к этому делу в России?". Потом кто-то сказал: "А я знаю фирму типу "Вагнера", которая осталась неиспользованной, у нее есть история на бумаге"... И вот месяцами выписывался этот сценарий, и он вырос от какого-то очень минимального проекта типа "Поймать [фигуранта дела о крушении MH17 Владимира] Цемаха и еще двух-трех вагнеровцев" до голливудского сценария, который был прописан посекундно", – сказал расследователь.
По информации Bellingcat, в целом в подготовке спецоперации участвовало пять-шесть сотрудников ГУР и СБУ.
"Этот сценарий писался группой авторов. Это самые крутые спецагенты и руководство ГУР, а также часть хороших людей из СБУ. В целом этот сценарий в течение года написали пять-шесть человек из ваших спецслужб", – сообщил Грозев.
В подготовке этой спецоперации, по данным Bellingcat, Украина "скорее всего" сотрудничала с другими странами.
"Этого они никогда не скажут, нам тоже никто не признается в этом, потому что это вопрос будущих отношений между странами. Но если надо догадываться, то точно не помагала Беларусь. Помогала Россия, просто она не понимала, что помогала. Возможно, помогали Израиль и США. С Турцией, я думаю, была договоренность не мешать", – рассказал журналист.
По его мнению, украинские спецслужбы очень профессионально все подготовили.
"Это все было продумано гениально! И вдруг ваше правительство говорит, что никогда такого не было, что это выдумка российских спецслужб. Для меня это прецедент. Я никогда не видел ситуацию, в которой государство отказалось от такого хорошего проекта, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, и сказало: "Мы этого не делали". Это для меня очень странно. Когда мы зашли в этот проект, мы хотели понять для себя: было ли такое? Может, это действительно выдумка российский разведки? Оказалось, что не только было, но и что оно провалилось. Провалилось на конечной фазе, но все-таки не до конца, потому что накопилась большая база данных, есть сами признания этих идиотов [из ЧВК "Вагнер"]. Таким же образом, как [вероятный сотрудник ФСБ РФ Константин] Кудрявцев сегодня признался [российскому оппозиционеру Алексею] Навальному [в причастности к его отравлению], вагнеровцы признались вашим спецслужбам, которые сыграли рекрутеров", – сказал Грозев.
Как удалось узнать Bellingcat, спецоперация по задержанию вагнеровцев была сорвана на самом финальном этапе из-за политического решения.
"Последняя фаза, которая должна была закончиться тем, что самолет вылетел [из Минска], не случилась. Почему? Потому что было политическое решение на уровне президентской институции, что надо отложить это на несколько дней, потому что шел какой-то переговорный процесс [с Россией]. Это решение отложить на несколько дней, по нашему анализу, оказалось ключевым для провала последней фазы. А последней фазой был бы арест этих людей, из которых семь или восемь стали бы сразу очень важными свидетелем по [делу о сбитом над Донбассом в 2014 году] Boeing в Гааге, а остальные реально занимались зверствами, убийствами, то есть реальными преступлениями, в 2014 году [на востоке Украины]. Они были бы очень важными обвиняемыми, которых можно показать в Гааге по другому делу, а именно "Украина против России" по поводу финансирования терроризма и агрессии", – отметил журналист.
По мнению расследователей, все вагнеровцы были очень хорошо подобраны, и их вину без проблем мог бы установить суд.
"Эти люди были очень хорошо выбраны. Это не случайные вагнеровцы. Эти вагнеровцы совершали преступления на территории Украины и, возможно, других стран (например, в Сирии). Все они были выбраны по одному критерию: скажет ли суд "да" на обвинительный акт против них или есть риск, что суд их освободит. В этот первый список включили только тех, хто занимался серьезными преступлениями. Там были и другие списки (чтобы создать легенду, нужно было нанять намного больше, чем 40 человек, – они нанимали 150), но только самых важных для суда в Украине они включили в первую группу. Если бы довели до конца, это был бы беспрецедентный за последние 50 лет успех для любой спецслужбы. Последний раз подобное делал израильский "Моссад", кажется, в Эфиопии (вероятно, речь идет о нескольких тайных военных спасательных операций, которые Израиль провел в 1980-х – начале 19090-х по эвакуации евреев из Эфиопии. – "ГОРДОН")", – сказал Грозев.
При этом, по его словам, Bellingcat не удалось установить точную причину, почему спецоперация сорвалась.
"Была ли задержка из-за того, что кто-то решил "слить" эту информацию в Россию или в Беларусь, или это было очень плохое управленческое решение (сделать ставку на переговорный процесс вместо того, чтобы поймать этих людей и иметь намного большие рычаги для нового переговорного процесса), – для меня это не так важно. Потому что это было очень-очень плохое решение государства Украина. – Почему сорвалась операция? Я не смогу найти ответ на этот вопрос. Если и было предательство, то очень засекреченным звонком или намеком даже, которые нашими средствами не обнаружить. А никто, конечно, не признается в этом. Думаю, самое простое объяснение: это был испуг. Это было решение не создавать конфронтацию с Россией и этим замедлением конечной фазы дать возможность операции сорваться, но без активного вмешательства. Это предательство или просто политический страх – я не знаю. Но даже если это политическая трусость, это очень плохо".
Грозев рассказал, что Bellingcat в начале 2021 года опубликует расследование о срыве спецоперациипо захвату наемников ЧВК "Вагнер", а к концу года выпустит документальный фильм об этом (его планирует выдвинуть на "Оскар"). В дальнейшем группа планирует снять художественный фильм.
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Главный расследователь Bellingcat Грозев: Спецоперация по задержанию вагнеровцев была продумана Украиной гениально
Последний раз подобное делал «Моссад».
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