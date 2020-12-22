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Белорусы Гамбурга открыли серию пикетов против корпорации Körber AG
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Гамбурга открыли серию пикетов против корпорации Körber AG
Дочерние предприятия немецкой компании полностью укомплектовывают табачные фабрики в Беларуси.
Дочерние предприятия компании полностью укомплектовывают табачные фабрики в Беларуси, принадлежащие королю Табакерок Алексею Олексину.
Олексина в самый последний момент исключили из санкционного списка, пишут телеграм-каналу
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Дочерние предприятия немецкой компании полностью укомплектовывают табачные фабрики в Беларуси.
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