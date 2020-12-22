Источник материала: Хартия'97

У Путина две напасти: Навальный и YouTube Игорь Яковенко

22.12.2020, 21:01

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Путин живет в середине 20 века, а его оппоненты – в 21-м.

Владимир Владимирович Путин работает президентом Российской Федерации. Его главную ежегодную пресс-конференцию показывали все федеральные телеканалы. Общее число просмотров – 7,3 миллиона.

Алексей Анатольевич Навальный – председатель незарегистрированной партии "Россия будущего". Его разговор с сотрудником ФСБ Константином Борисовичем Кудрявцевым, в котором тот объяснил, как именно он и его коллеги пытались отравить Навального, и почему у них это не вышло, менее чем за сутки на одном ютубе посмотрели 12 миллионов. До этого его же видео, в котором Навальный рассказал о расследовании своего отравления, просмотрели 17 миллионов человек.

Человек, обладающий абсолютной властью в России, менее интересен гражданам этой страны, чем политик, не имеющий никаких властных полномочий и лишенный права даже участвовать в выборах. Причина в том, что Навальный распространяет важную информацию, а Путин ее скрывает. Кстати, можно предположить, что значительная часть тех, кто смотрел пресс-конференцию Путина, потратили на это время только ради того, чтобы услышать реакцию первого лица на международное расследование покушения на убийство оппозиционного политика.

Услышали. Первое лицо подтвердило, что да, следили, поскольку раз к "пациенту" проявляют интерес зарубежные спецслужбы, то и нашим надо за ним присматривать. Почему "присматривать" послали военных медиков и боевых химиков, первое лицо не уточнило. Зато похохатывая пояснило, что "да кому он – ха-ха - нужен-то!" и "хотели бы отравить, довели бы дело до конца".

Еще один шедевр самопародии выдала Федеральная служба безопасности, чей ответ Навальному опубликовали все государственные СМИ. В этом послании чекистов есть пять тезисов. Вот они:

Тезис первый. "Расследование" Алексея Навального о его "отравлении" представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ.

Тезис второй. "Расследование" основателя ФБК "не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".

Тезис третий. Опубликованный Навальным видеоролик "телефонного разговора" с якобы сотрудником службы безопасности — подделка.

Тезис четвертый. "Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора".

Тезис пятый. ФСБ проведет в этой связи проверку.

В этом послании каждый тезис опровергает все остальные, а все вместе противоречит реальности.

Если ФСБ еще только собирается проводить проверку (тезис 5), значит, все остальные тезисы высосаны из пальца. Если подставной номер – обычная практика западных спецслужб, то почему разговор Навального с Кудрявцевым – подделка? И еще кавычки. Этот знак препинания – отдельная беда чекистов. У них в кавычках каждое слово, начиная от отравления и кончая телефонным разговором.

Весьма характерную реакцию Кремля озвучил Дмитрий Песков, "У нас нет времени смотреть такие материалы. Работы хватает. Позволю личную точку зрения высказать. У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно четко установить проявления мании величия. Он себя даже сравнивает с Иисусом. В остальном проявления по Фрейду, зацикленность на гульфиковой зоне. Так наверное нужно относиться к этому".

Внезапная переквалификация путинского пресс-секретаря в домашнего доктора и психоаналитика Навального – один из элементов того культа оппозиционного политика, который Кремль и его обслуга создают своими руками. За последние сутки усилиями ФСБ предметом культового поклонения стали трусы Навального, которые сотрудники могущественной спецслужбы похитили, спрятали, передавали друг другу и поочередно отстирывали.

Так случилось, что все эти события совпали с Днем чекиста, который Путин и его сослуживцы отмечают 20 декабря. В этот раз президент России решил встретить свой профессиональный праздник в офисе Службы внешней разведки, сотрудники которой, Александр Мишкин и Анатолий Чепига сравнительно недавно приобрели всемирную славу в качестве больших любителей "Солсберецкого шпиля" и неудачливых отравителей семьи Скрипалей в Лондоне.

В этом году российские разведчики отмечают столетний юбилей. 20 декабря 1920 года приказом Феликса Дзержинского в ВЧК был создан Иностранный отдел (ИНО). Эту дату принято считать днем рождения внешней разведки.

"Разведка - трудная, опасная и крайне интересная профессия, которая становится делом всей жизни", - объяснил своим сотрудникам в ходе юбилейного поздравления глава СВР Нарышкин. В свете последних событий эти слова Сергея Евгеньевича приобретают оттенок насмешки.

Основой путинского режима являются насилие и ложь. Инструмент насилия – спецслужбы. Инструмент лжи – телевизор. В последнее время оба инструмента приходят в негодность. Вся мощь спецслужб оказывается бессильной в столкновении с небольшой группой добровольцев-расследователей, которые переигрывают их на их же поле.

Телевизор все увереннее проигрывает интернету, прежде всего ютубу.

Ресурсы путинского режима в борьбе с ютубом крайне ограничены.

"YouTube – зло", - этот тезис последовательно вдалбливается в сознание россиян всеми государственными СМИ.

"Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube", - объясняет Роскомнадзор. Голубая мечта охранителей – полностью заблокировать YouTube. Но этой мечте не суждено сбыться, по крайней мере, в обозримый период. И тому есть, как минимум, две причины.

Во-первых, на YouTube приходится порядка 35% всего интернет-трафика в Рунете, и представить без него российский интернет сейчас просто невозможно. Помимо политической информации этот видеохостинг дает возможность смотреть фильмы, всякие смешные, развлекательные и образовательные ролики. То есть, выполняет важнейшие функции, которые в условиях пандемии государство просто не способно ничем заменить. В этой ситуации закрытие YouTube вполне может вызвать непредсказуемые последствия.

Во-вторых, блокировка сложна чисто технологически, что показала история с попыткой заблокировать Telegram, когда Роскомнадзор гонялся за ним по всему интернету, заблокировал несколько миллионов сайтов, в том числе и свой собственный, и в результате, все закончилось тем, что главное цензурное ведомство России открыло свой Telegram-канал.

Путин в борьбе с Навальным и YouTube обречен просто потому, что он живет в середине 20 века, а его оппоненты – в 21-м. Путин и его банда еще способны причинить много мелких и крупных неприятностей. Могут украсть еще у кого-нибудь белье. Могут посадить и даже убить кого-то. Но повернуть время вспять еще никому не удавалось...

Игорь Яковенко, blogspot.com

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