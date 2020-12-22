Макей пообещал ЕС «чувствительный ответ» — и началась атака на «Пресс-клуб». Цепочка событий

Источник материала: KYKY

Сегодня в Минске задерживали и обыскивали сотрудников «Пресс-клуба». Рассказываем, с чего все началось.

Но сперва справка: «Пресс-клуб» – это неформальное объединение журналистов Беларуси. Его миссия – сохранить профессию даже в условиях, когда журналистов арестовывают за их же работу. Кроме того, «Пресс-клуб» – популярная площадка для журналистских тренингов, проведения лекций и других профессиональных мероприятий.

Цепочка событий

• Глава МИД Владимир Макей прокомментировал третий пакет санкций ЕС против Беларуси, который включает в себя санкции против персон и компаний. Макей заявил, что Беларусь уже подготовила свой ответ для ЕС.

Среди прочего, по словам Макея, беларуской властью уже «принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств».

• Охрана завода «Горизонт», где «Пресс-клуб» арендует офис, перестала пускать журналистов через турникет на проходной.

• Прямо в аэропорту задержали основателя «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую, когда она возвращалась в Минск из отпуска с дочерью и внуками. Слуцкую доставили в Департамент финансовых расследований, в ее квартире устроили обыск — с чем это связно, неясно.

• В квартиру к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко начали ломиться силовики. Затем в ее квартире устроили обыск — человек в штатском не впустил туда адвоката Сергея Зикрацкого, более того, вытолкнул его за дверь.

• У директора «Пресс-клуба» Сергея Ольшевского также начался обыск. Как и у другого директора Сергея Якупова.

• У квартиры Шарко собрались журналисты нескольких изданий, включая Onliner и «Нашу Ниву». К ним вышел человек в штатском с вопросом «Чего ожидаете?». Услышав в ответ, что журналисты хотят получить комментарии о том, что тут происходит, человек скрылся за дверью с фразой: «Ясно. Хорошо, ожидайте». В какой-то момент всех журналистов забрали в РУВД «для проверки документов» (но позже быстро отпустили).

• Из квартиры вывели Аллу Шарко — ее увезли в ДФР. Похоже на то, что журналистов убрали из подъезда с той целью, чтобы они не пересеклись с Аллой.

• Комитет Госконтроля прокомментировал обыски у руководителей «Пресс-клуба»: «Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб« и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».