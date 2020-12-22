Мнение: Освобождение Бабарико станет концом Лукашенко

Чего хочет Россия от политического кризиса в Беларуси: Кремль поддерживает Лукашенко или дает ему время уйти?





Гость студии напоминает, что политический кризис в Беларуси начался задолго до выборов и именно с раздора в белорусско-российских отношениях. Но Кремль не мог допустить победы любого революционного лидера. Похоже, что в отношениях двух стран наступил клинч.





«Уже в начале 2020 года стратегические задачи России в отношении Беларуси были ясны и понятны. Суть в том, чтобы ликвидировать стратегическую автономию Минска от Москвы. А если по-простому, то взять под более плотный контроль внешнюю и внутреннюю политику Республики Беларусь. Причем в одностороннем порядке. Сегодня никакой конкретной и узкой цели у России нет. Сейчас Россия ставит на то, чтобы ослабить белорусское государство. В этом и состоит главная цель», – объяснил Юрий Царик.





Это значит, что Лукашенко скоро отыграет свою роль? Или наоборот, будет нужен и в дальнейшем?