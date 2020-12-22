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«Стреляю сразу, *****!» Появились новые видео о силовиках
22.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На одном из видео запечатлена сцена стрельбы в демонстрантов с близкого расстояния.
22 декабря СМИ опубликовали еще два видео, на которых зафиксированы действия силовиков во время протестов в первые дни после выборов.
На одном из видео, как утверждается в подводке к нему, запечатлены события 10 августа в Бресте. В какой-то момент силовики начинают стрелять в протестующих с близкого расстояния. Тут же слышны разрывы светошумовых гранат и крики людей.
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К авто подходит человек в экипировке, он угрожает ружьем водителю: «Стреляю сразу, *****!»
Напомним, что за последние дни в Сети регулярно появляются видео и фото, рассказывающие о действиях силовиков. Так, 18 декабря было
На днях были опубликованы фото, по словам их автора, сделанные
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На одном из видео – сцена стрельбы в демонстрантов с близкого расстояния.
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