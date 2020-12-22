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«Стреляю сразу, *****!» Появились новые видео о силовиках

22.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На одном из видео запечатлена сцена стрельбы в демонстрантов с близкого расстояния.

22 декабря СМИ опубликовали еще два видео, на которых зафиксированы действия силовиков во время протестов в первые дни после выборов.

На одном из видео, как утверждается в подводке к нему, запечатлены события 10 августа в Бресте. В какой-то момент силовики начинают стрелять в протестующих с близкого расстояния. Тут же слышны разрывы светошумовых гранат и крики людей.

Портал TUT.BY опубликовал видео читателя, сделанное из салона авто на перекрестке проспектов Любимова и Дзержинского в Минске. В кадре видана большая колонна силовиков в экипировке и со щитами, за их спинами видна вереница автозаков.

К авто подходит человек в экипировке, он угрожает ружьем водителю: «Стреляю сразу, *****!»

 

Напомним, что за последние дни в Сети регулярно появляются видео и фото, рассказывающие о действиях силовиков. Так, 18 декабря было опубликиковано видео, которое, возможно, было сделано в спортзале Фрунзенского РУВД. На нем видно, как силовики обращались с задержанными, сцены избиений и допросов. 

На днях были опубликованы фото, по словам их автора, сделанные в одной из камер жодинского СИЗО.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На одном из видео – сцена стрельбы в демонстрантов с близкого расстояния.
 
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