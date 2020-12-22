Лукашенко изменил нормы указа об оплате труда работников бюджетных организаций

Александр Лукашенко внес изменения в указ № 27 от 18 января 2019 года «Об оплате труда работников бюджетных организаций».





1 июля 2021 года увеличивается размер средств, направляемых на премирование, с 5 до 20% суммы окладов работников. Размер единовременной выплаты на оздоровление 1 января 2022 года вырастет с 0,5 до 1 оклада в год.

Указ направлен на «восстановление стимулирующей функции премиальных выплат, а также усиление социальной защищенности работников при уходе в трудовой отпуск за счет повышения размера такой социальной гарантии, как единовременная выплата на оздоровление», сообщила пресс-служба Лукашенко.