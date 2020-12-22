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Водитель «Форда» сбил инспектора ГАИ в Минске

22.12.2020 22:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Нетрезвый водитель сбил инспектора на столичной улице Тимирязева, сообщили в ГАИ.

Водитель «Форда» сбил инспектора ГАИ в Минске
Фото: ГАИ

Вечером 22 декабря 29-летний водитель Ford ехал со стороны улицы Леси Украинки в направлении улицы Саперов. В районе дома № 65 он сбил инспектора ДПС, который контролировал соблюдение скоростного режима на этом участке дороги.

По словам мужчины, он сбил инспектора, так как ему была создана аварийная обстановка другим водителем.

У пострадавшего диагностирован ушиб плеча.

 
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Нетрезвый водитель сбил инспектора на столичной улице Тимирязева, сообщили в ГАИ.
 
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