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Водитель «Форда» сбил инспектора ГАИ в Минске
Источник материала: Навiны
Нетрезвый водитель сбил инспектора на столичной улице Тимирязева, сообщили в ГАИ.
Вечером 22 декабря 29-летний водитель Ford ехал со стороны улицы Леси Украинки в направлении улицы Саперов. В районе дома № 65 он сбил инспектора ДПС, который контролировал соблюдение скоростного режима на этом участке дороги.
По словам мужчины, он сбил инспектора, так как ему была создана аварийная обстановка другим водителем.
У пострадавшего диагностирован ушиб плеча.
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Нетрезвый водитель сбил инспектора на столичной улице Тимирязева, сообщили в ГАИ.
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