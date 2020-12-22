Бой вокруг санкций. Минск пытается ослабить давление Запада угрозами и лоббизмом

Глава белорусской дипломатии Владимир Макей 22 декабря огласил «наш ответ Чемберлену». Реагируя на третий пакет санкций ЕС, Минск удлинит свой черный список европейских персоналий, ограничит деятельность ряда политических фондов и т.д. Белорусские власти дают понять: продолжите нас жать — получите сдачи, а вдобавок будет больно вашей же «пятой колонне» внутри страны. Кто выиграет в этой борьбе нервов, воли и интриг?



Владимир Макей. Фото mfa.gov.by

После кое-какой конкретики Макей интригующе добавил: «Есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров. Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными».

«Наш ответ Чемберлену» — это палка о двух концах

Что же это за тайное оружие Минска? Директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич считает, что имеются в виду прежде всего те вещи, на которые белорусская сторона уже намекала. А именно: могут свернуть сотрудничество в области миграции, охраны границы, пресечения незаконного движения людей, наркотрафика и т.п.

«Это действительно чувствительно для Европы, особенно соседних стран», — сказал политолог в комментарии для Naviny.by. Вместе с тем, считает он, такие шаги приведут к двустороннему ущербу. Хотя бы потому, что Беларусь получала деньги на проекты, связанные с обустройством границ, противодействием торговле людьми и пр.

Если говорить о западных фондах, то они, отметил собеседник, и так отработали схемы деятельности через организации, зарегистрированные за рубежом. Сейчас «все эти схемы станут менее прозрачными». Беларусь на этом тоже теряет: деньги, которые могли бы идти в ее бюджет, потекут, например, в бюджет Литвы, сказал Казакевич.

На самом деле арсенал ответных мер белорусского руководства, как видим, довольно ограничен. И каждая из них — это палка о двух концах. Здешние начальники это наверняка понимают, но вынуждены демонстрировать несгибаемость.

Лоббисты режима не дремлют

Впрочем, одной риторической несгибаемостью дело не ограничивается. Минск показывает и немалый лоббистский потенциал. Многие противники режима откровенно разочарованы этим самым третьим пакетом санкций ЕС, считают, что Брюссель дал слабину.

В частности, живущий в эмиграции режиссер и исполнительный директор Creative Politics Hub Николай Халезин по горячим следам заявил : «Все серьезные кейсы из нового санкционного списка Евросоюза удалены, а некоторых “кошельков Лукашенко” вычеркнули в последний момент. Одного из них вычеркнули ручкой, то есть — после всех согласований. Это предательство и плевок в лицо белорусам».

По сведениям Халезина, из списка в пожарном порядке убрали Алексея Олексина, чей бизнес (торговля нефтепродуктами, сигаретами — пресловутые «Табакерки» и пр.) считается аффилированным с режимом. А владелец «Санта Бремор» Александр Мошенский в интервью «Нашай ніве» признался , что его фамилия фигурировала в первоначальном варианте блэк-листа ЕС и что были предприняты меры для ее исключения. Злые языки говорят: подействовало то, что «Санта Бремор» закупает в Европе много рыбы (Мошенский действие этого фактора отрицает).

«За спинами евродепутатов делалась достаточно грязная работа по лоббированию и отмыванию репутации пособников Лукашенко. Это была беспрецедентная кампания по исключению из санкционного списка. С одной стороны, это значит, что санкции работают. С другой стороны, это значит, что лоббисты Лукашенко действительно имеют влияние», — признал ранее в комментарии для Naviny.by Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской по международным отношениям.

При этом, как считают некоторые аналитики, например Игорь Тышкевич, под санкции совершенно неоправданно попали предприятия белорусского ВПК, которые не назовешь кошельками Лукашенко. Что это, если не удар по национальной безопасности?

И вот что парадоксально: Европа ударила по Минскому заводу колесных тягачей, который давно хочет купить Россия (и теперь эта задача может облегчиться), но не зацепила МАЗ, производящий автозаки . Не потому ли, что он закупает много двигателей у немцев, задается вопросом Тышкевич.

Эксперт: борьбу вокруг третьего пакета выиграли власти

Таким образом, возникли серьезные сомнения в принципиальности Брюсселя. Евродепутаты собираются провести расследование по поводу исключения некоторых белорусских бизнесменов из санкционного списка ЕС, сообщил Вячорка.

Сейчас Европа готовит четвертый пакет санкций, который может быть принят в январе. Будет интересно увидеть, насколько Брюссель учтет критику со стороны оппонентов Лукашенко и насколько прислушается к их новым (или старым?) предложениям.

В борьбе же вокруг третьего пакета, который оказался гораздо более тощим, чем предполагалось, «белорусские власти переиграли демократические силы», делает вывод Казакевич.

Он также отмечает, что Минск за последние годы провел немалую лоббистскую работу и на американском направлении. Так что, говорит эксперт, намечается «еще одно поле битвы — каков будет формат американских санкций» после принятия Вашингтоном «Акта о демократии в Беларуси» (сейчас одобренный сенатом законопроект передан на подпись уходящему Дональду Трампу).

По прогнозу Казакевича, Вашингтон, вероятно, будет двигаться в русле европейских санкций. Также США могут отменить заморозку ряда своих экономических санкций против белорусских предприятий.

Запад уже не готов принимать Лукашенко таким, каков он есть

Минск же, как видим, пытается действовать в стиле, который в России называют «будем бомбить Воронеж», то есть делает собственных граждан заложниками, показательно усиливает репрессии против внутренних оппонентов. Может ли такая тактика притормозить процесс усиления европейских санкций?

После выборов 9 августа и развязанного властями террора против несогласных Евросоюз, вероятно, без большой охоты, но вынужден был от линии прагматичного сотрудничества с Минском перейти к осуждению и давлению . Теперь уже действует логика колеи.

«Если усилятся репрессии, Брюссель усилит давление, а также попытается воздействовать через Москву», — считает Казакевич. К тому же ЕС будет ориентироваться на мнение противников Лукашенко, а они настроены радикально, отмечает собеседник Naviny.by.