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Знакомство в Сети с "американским солдатом" обернулось потерей 20 c половиной тысяч долларов

22.12.2020 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Поучительная история произошла с 33-летней женщиной. Летом одинокой даме пришла весточка от загадочного незнакомца с иностранным никнеймом. В переписке он представился американским солдатом, который сейчас исполняет интернациональный долг в Сирии. Но в разрез с известным выражением этот солдат как раз знал слова любви. Именно благодаря им он уговорил свою собеседницу принять от курьера кейс с драгоценностями и документами на недвижимость в США и Великобритании. Сам же обещал приехать к возлюбленной позже. В свою очередь посредник запросил за доставку посылки кругленькую сумму. Вот только кроме пылких чувств у дамы за душой больше ничего не оказалось. В итоге ради любви впечатлительная особа оформила два кредита в банке, а еще часть валюты заняла у знакомых.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Поучительная история произошла с 33-летней женщиной. Летом одинокой даме пришла весточка от загадочного незнакомца с иностранным никнеймом. В переписке он...
 
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