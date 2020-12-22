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В отношении борисовчанки возбуждено уголовное дело за мошенничество

22.12.2020 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Еще одна кредитная история с участием дамы произошла в Борисове. Там 62-летняя женщина брала деньги в долг у своих знакомых. Первый заем был получен под предлогом закупки оборудования и развития бизнеса. Затем были долги на приобретение автомобиля, отдых за границей и организацию семейных праздников. На все это четверо знакомых просительницы предоставили более 25 тысяч долларов. По информации МВД, люди доверяли борисовчанке, поэтому давали деньги, не требуя расписок.

Она же уверяла, что вернет все после продажи квартиры. Жилье действительно было продано, но вырученные деньги хозяйка передала своей дочери. После этого в отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело за мошенничество. К слову правоохранителям фигурантка заявила, что все долги принадлежат ее покойному мужу.

 
 
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Еще одна кредитная история с участием дамы произошла в Борисове. Там 62-летняя женщина брала деньги в долг у своих знакомых. Первый заем был получен под предлогом...
 
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