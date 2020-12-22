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СК в Витебске завершил расследование дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере

22.12.2020 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Из материалов дела: 19-летний житель областного центра находил в сети объявления о продаже авто, договаривался с продавцом о встрече. После осмотра товара юноша уверял: мол, хочет купить машину но с отсрочкой платежа. Деньги обещал выплатить в полном объеме. Тем не менее, молодой человек изначально не собирался выполнять обязательства. После заключения договоров с продавцами он перепродавал автомобили по более низкой цене. Но деньги потерпевшим не возвращал. Выручку от продажи транспорта тратил на свои нужды. Всего парень завладел 4 авто, а ущерб оценили в сумму более 16 800 рублей. В ходе разбирательств обнаружены две уже перепроданных обвиняемым машины. Следователи допросили фигуранта, потерпевших и свидетелей.

 
 
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Из материалов дела: 19-летний житель областного центра находил в сети объявления о продаже авто, договаривался с продавцом о встрече. После осмотра товара юноша...
 
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