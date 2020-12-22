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Следственным комитетом завершено расследование дела о подпольном покерном клубе в Жлобине. Официально организация работала как питейное заведение, в котором функционировал клуб спортивного покера, где играют на интерес. В действительности же в баре проводились покерные турниры с призовыми фондами и кэш-игры. Клуб получал до 10 % от призовой суммы, а также плату за аренду игровых столов. При этом доходы от игорного бизнеса проводились в основном по черной бухгалтерии. Подпольный покерный клуб работал на протяжении пяти лет. Толчком к разбирательству стал звонок на горячую линию Министерства по налогам и сборам посетителя клуба, который сообщил, что при приобретении игровых фишек ему не выдали чек. Реальным поводом для обиды стала задержка с выплатой выигрыша. Его реальным руководителем был 44-летний житель Жлобинского района. 38-летний партнер работал в качестве администратора. Как установили следователи, общий доход дуэта достиг около 156 тысяч рублей. На основании собранных по делу доказательств фигурантам предъявлено обвинение по статье "Предпринимательская деятельность, осуществляемая без лицензии, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере".