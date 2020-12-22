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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смартфонам со старыми версиям Android «продлили» доступ в интернет Объявлена новая дата «отключения» старых гаджетов.

Ранее окончание партнёрства Let's Encrypt с IdenTrust (компанией, занимавшейся подписью ключей для старых платформ), для пользователей Android 7.1.1 и более ранних билдов означало прекращение доступа к определённым сегментам глобальной сети. Другими словами, смартфоны и планшеты под управлением этих версий ОС попросту не могли бы открывать определённые веб-страницы.Чуть позже компании всё же сумели договориться и возобновить сотрудничество. Благодаря этому владельцам гаджетов, использующих старые версии Android, не придётся менять свои устройства в 2021 году — дату прекращения действия сертификатов перенесли на 2024-й. Эксперты порекомендовали пользователям старых аппаратов под управлением указанных версий операционки перейти на более новую технику до назначенного срока.