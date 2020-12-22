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Смартфонам со старыми версиям Android «продлили» доступ в интернет

22.12.2020 22:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Смартфонам со старыми версиям Android «продлили» доступ в интернет
Иллюстративное фото
Ещё в ноябре один из ключевых центров сертификации Let's Encrypt заявил о планах перехода на алгоритм формирования подписей с использованием собственного SSL-сертификата. Этот шаг грозил большому количеству устаревших Android-смартфонов потерей доступа к целому ряду сайтов уже в начале 2021-го. Недавно специалистам всё же удалось сдвинуть этот «дедлайн» — они объявили новую дату «отключения» старых гаджетов и посоветовали их владельцам не тянуть с апгрейдом.

Ранее окончание партнёрства Let's Encrypt с IdenTrust (компанией, занимавшейся подписью ключей для старых платформ), для пользователей Android 7.1.1 и более ранних билдов означало прекращение доступа к определённым сегментам глобальной сети. Другими словами, смартфоны и планшеты под управлением этих версий ОС попросту не могли бы открывать определённые веб-страницы.

Чуть позже компании всё же сумели договориться и возобновить сотрудничество. Благодаря этому владельцам гаджетов, использующих старые версии Android, не придётся менять свои устройства в 2021 году — дату прекращения действия сертификатов перенесли на 2024-й. Эксперты порекомендовали пользователям старых аппаратов под управлением указанных версий операционки перейти на более новую технику до назначенного срока.
 
 
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Объявлена новая дата «отключения» старых гаджетов.
 
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