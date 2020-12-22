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Хоккеисты минского «Динамо» на выезде разгромно уступили уфимскому «Салавату Юлаеву»
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты минского «Динамо» на выезде разгромно уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:8.
Счёт открыли гости: в самом начале второго периода отличился нападающий Роман Горбунов. Однако позже хозяева не только сумели сравнять цифры на табло, но и выйти вперёд. Сократили отставание в третьем периоде форварды Брендон Козун и Владимир Алистров. Одну из шайб забросил новичок уфимской команды, нападающий сборной Беларуси и экс-капитан минского «Динамо» Джефф Платт. Следующий матч «зубры» проведут в четверг. На выезде – игра с магнитогорским «Металлургом».
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Хоккеисты минского «Динамо» на выезде разгромно уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:8. Счёт открыли гости: в самом начале...
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