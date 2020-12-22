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Мингорисполком – о проведении новогодних корпоративов в Минске

22.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мингорисполком – о проведении новогодних корпоративов в Минске

Новогодние корпоративы в Минске не запрещены, однако проводить их не рекомендуется. Об этом сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на замначальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрия Плеханова.

Он отметил, что запрет на проведение корпоративов исходит от Минздрава и регулируется документами Мингорисполкома.

Он перечислил рекомендованные ограничения. Например, зал заведения во время мероприятия не должен быть заполнен больше чем наполовину, на танцполе может быть одна компания.

Работу столичных заведений общепита до 23:00 ограничивать не будут, исключение – если эти объекты находятся в жилых домах. То же касается новогодней ночи.

Обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а персонал обязан будет проводить дезинфекцию поверхностей и самого помещения. Запрет на ежедневное посещение ресторанов в Минске накладываться не будет.

Фото pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Новогодние корпоративы в Минске не запрещены, однако проводить их не рекомендуется. Об этом сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на замначальника отдела...
 
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