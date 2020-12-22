Акция «Наши дети»: взрослые исполняют новогодние желания ребят по всей Беларуси

Источник материала: ОНТ

Череда чудес продолжается! В преддверии новогодних праздников в большое путешествие по всем регионам вот уже четверть века отправляется благотворительная акция «Наши дети»! Чтобы подарить частичку тепла и исполнить самые сокровенные желания всех мальчишек и девчонок.

Этот танец снежинок для Дарьи Тихоненко построен буквально на чувствах. У девочки врождённые проблемы со зрением. Но это не мешает ей видеть мир ярким и воплощать свои творческие задумки.

Кавалер Дарьи по танцам – Даниил Шарамета – успешный спортсмен. Мечтает не только о медалях параолимпийских игр в лыжных гонках, в Новый год загадал одно на всех, но очень важное желание.

В Шкловской специализированной школе к встрече гостей готовились и взрослые, и дети. Здесь учатся ребята из Могилёвской и Витебской областей по индивидуальной программе – всего 85 школьников. У каждого – проблемы со зрением.

Инга Александрова, директор Шкловской государственной специализированной школы-интерната для детей с нарушением зрения: «Для ребёнка Новый год – это сказка. Мы хотим сохранить эту сказку как можно дольше. Не только для малышей, но и для старших. Всё это делается для детей. Они готовятся, делают выставку вместе с родителями, педагогами. Придумывают костюмы новогодние».

Ну и какой Новый год без подарков? А их сегодня было много. Сладости, оборудование для кабинетов химии и биологии. А ещё сертификат на приобретение техники для кухни. Теперь будет по-домашнему сытно и вкусно. Многие ребята здесь не только учатся, но и живут.

А это музыкальный привет от концертной группы ВВС и войск ПВО! Сегодня они стали гостями Республиканского центра реабилитации для детей-инвалидов в Минске. Дарить эмоции, чтобы в ответ получать улыбки – дорогого стоит. Но еще дороже, когда праздник заканчивается, а впечатления от него в маленьких сердцах остаются надолго. Все это обязательно запомнит и 17-летняя Юля Короленок. У девочки тяжелая форма ДЦП. Но благодаря центру сегодня она может самостоятельно сидеть, радоваться и выражать эмоции!

Сегодня на реабилитации в центре 60 детей из разных уголков страны. Быть здоровым – стимул один на всех. Который и подпитывают такие теплые встречи и, конечно, подарки!

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов: «Мы открываем и поддерживаем новое направление реабилитации – тейпирование. В нашем центре благодаря поддержке ВВС мы осуществляем такую методику».

Ради встречи с гостями из ведущего милицейского вуза страны в лицее МВД сегодня немного сместили уроки. К ёлке! А здесь для чудес – и Дед Мороз, и Снегурочка. Для каждого лицеиста у них есть сюрприз. Но не все мечты помещаются исключительно в мешок новогоднего волшебника. Ведь загадывают далеко не материальное.

В три года у Егора Воробьева не стало отца. Мальчика воспитывает тетя. И как раз для нее он постарается быть сильным плечом. Потому и решил поступить в лицей, в будущем работать милиционером.

У ребят из сельской гимназии под Шумилино уроки труда – самые любимые. Так что гости – представители Минского тракторного завода – с подарками угадали. Верстаки просто завалены новыми инструментами. Электрооборудование, лобзики, стамески, пилы и молотки – на одном столе 24 прибора, и таких комплектов 15.

Многие ребята хотят работать на МТЗ. Пока мечты – в рисунках и видеороликах. Те, кто постарше, присматриваются к инженерным профессиям. Директор предприятия поддержал идею целевого направления от завода некоторых выпускников сельской гимназии в столичный вуз.

Дружба промышленного гиганта и сельской гимназии длится уже пять лет. Первый подарок и сегодня исправно служит детям, гимназия обрабатывает 5 гектаров земли. Не хватало навесного оборудования. Пообещали: в один из комплектов скоро привезут подарок. А для школьников устроят экскурсию на завод, как раз к 75-летию предприятия. Но главные подарки от взрослых – это, конечно, не оставить без внимания ни одного ребенка. И тогда чуду новогоднему точно быть!

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