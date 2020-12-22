В Гродно активисты БРСМ собрались на воинском кладбище у постамента «Воин в почетном карауле»

Источник материала: ОНТ

Гродно активисты БРСМ собрались на воинском кладбище у постамента «Воин в почетном карауле»" class="one-news__figure-img">

Не дать забыть о подвигах героев и еще раз высказать слова благодарности за мирное небо. Масштабная патриотическая акция «Память сердца» проходит по всей стране.

Сегодня молодежь собралась на воинском захоронении в Гродно. Одно из самых старых в городе, оно основано в конце XIX века. Здесь покоятся больше восьми с половиной тысяч человек – и мирные люди, и участники сражений. Только братских могил – около четырех десятков. Памятная акция прошла у монумента «Воин в почетном карауле». Вместе зажгли сотни лампад и почтили память ушедших минутой молчания.

В ближайшие дни молодёжь посетит самые значимые мемориалы и памятники в областных городах. Завершится акция 24 декабря на площади Победы в Минске.

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