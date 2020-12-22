В одном из православных приходов Гомельской области напоминают о важности мира и согласия в обществе

Источник материала: ОНТ

Забыть обиды и строить общий дом совместными усилиями. Белорусы обсуждают вчерашнее послание священнослужителей нашему обществу. Напомним, четыре крупнейшие конфессии объединились и выступили с обращением о мире. В тексте говорится о том, что прежде чем полюбить Бога, нужно любить человека. А понятие мира и любви к ближнему является единым для всех религий.





Громкий стук молотков – и зимний церковный двор наполняется свежим древесным ароматом. Строители завершают установку Рождественского вертепа. В этом году он будет с настоящими овечками, которых и детвора, и взрослые смогут погладить и покормить.

Когда человек приходит в храм, да еще и окунается в настоящую добрую сказку, то эти минуты и есть прекрасная возможность отдохнуть душой.

Православные верующие готовятся к одному из главнейших и светлых праздников христиан. Рождество Христово – время чудес и радости: в мир в человеческом обличии готовится прийти Господь. Сейчас важно внимательно следить за каждым движением своей души, стараться, чтобы мысли и поступки были добрыми и правильными. В это время православные соблюдают пост, который длится 40 дней.

Протоиерей Олег Кострома, председатель информационного отдела Гомельской епархии: «И мы надеемся, что по нашим молитвам о мире, о здравии, о судьбах людей Господь услышит нас, и что Божья матерь своим покровом непременно покроет всех нас, и мы будем жить в мире, любви, и даст Господь, что мы пройдём достойно эти испытания, потому что они коснулись семьи каждого человека. Церковь призывает, прежде всего, услышать друг друга, примириться, молиться друг о друге, заботиться. Так как за спиной у нас уже есть история, мы видим, как прошла Великая Отечественная война и сколько судеб она ранила, было много трагических моментов, из которых мы сегодня можем понести урок и назидание».

Епархия старается сделать праздничную программу яркой и незабываемой. В этом году прихожан ждут театральные постановки, сладкие подарки и много других сюрпризов на свежем воздухе. Погрузиться в рождественскую историю только в этот храм пригласили более трёхсот ребят из многодетных и малообеспеченных семей. А вот такие рождественские письма с поздравлениями получат почти 4 тысячи школьников из всех уголков региона.

Благотворительные марафоны добра – давняя традиция православной церкви. При этом количество желающих помогать каждый год растет. Многие готовы подставить плечо помощи ближнему, поделиться своим теплом и сделать этот мир прекраснее. А ведь и Бог когда-то стал человеком, чтобы спасти такого же человека от вечной погибели. Наступает время светлых и чистых помыслов – время объединяться и загадывать желания.

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