Апостольский нунций в Беларуси прокомментировал ситуацию с Тадеушем Кондрусевичем

Источник материала: ОНТ

Глава государства поручил найти решение вопроса, связанного с католическим архиепископом митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем, в рамках действующих правовых механизмов. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Ситуацию сегодня прокомментировал апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич.

Архиепископ Анте Йозич, апостольский нунций в Беларуси: «Сегодня я особо хочу обратиться со словами признательности к представителям государственной власти и ко всем людям, способствовавшим тому, чтобы на Рождество в Беларусь мог возвратиться архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Пусть Господь щедро вознаградит всех тех, благодаря кому пастырь может встретить этот светлый праздник в кругу своей паствы, со своим духовенством и верующими».

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