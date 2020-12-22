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Апостольский нунций в Беларуси прокомментировал ситуацию с Тадеушем Кондрусевичем
Источник материала: ОНТ
Глава государства поручил найти решение вопроса, связанного с католическим архиепископом митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем, в рамках действующих правовых механизмов. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Ситуацию сегодня прокомментировал апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич.
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Глава государства поручил найти решение вопроса, связанного с католическим архиепископом митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем, в рамках...
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