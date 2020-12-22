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Апостольский нунций в Беларуси прокомментировал ситуацию с Тадеушем Кондрусевичем

22.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Апостольский нунций в Беларуси прокомментировал ситуацию с Тадеушем Кондрусевичем

Глава государства поручил найти решение вопроса, связанного с католическим архиепископом митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем, в рамках действующих правовых механизмов. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Ситуацию сегодня прокомментировал апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич.

Архиепископ Анте Йозич, апостольский нунций в Беларуси: «Сегодня я особо хочу обратиться со словами признательности к представителям государственной власти и ко всем людям, способствовавшим тому, чтобы на Рождество в Беларусь мог возвратиться архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Пусть Господь щедро вознаградит всех тех, благодаря кому пастырь может встретить этот светлый праздник в кругу своей паствы, со своим духовенством и верующими».  

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Глава государства поручил найти решение вопроса, связанного с католическим архиепископом митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем, в рамках...
 
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