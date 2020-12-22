Тренер ошмянской спортшколы устроился на работу по поддельному диплому и два года преподавал тяжелую атлетику

Источник материала: ОНТ

Стало известно о фальшивом дипломе тренера ошмянской спортивной школы. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Он устроился на работу в спортивную школу в Ошмянах два года назад, предъявив в качестве доказательства своих знаний диплом. Он преподавал тяжелую атлетику. В его физических и человеческих качествах никто не усомнился.

Согласно предъявленному диплому, он учился в Абхазском университете. Правоохранители отправили в учебное заведение запрос, после чего выяснилось, что образование он там не получил.

Позже выяснилось, что поддельный диплом тренеру сделали знакомые. Его действиям будет дана правовая оценка.

Фото pixabay

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