|
Собаку хотели исключить из праздничной фотосессии – и зря, потому что она все равно оказалась на фото
Источник материала: ОНТ
Одна семья решила устроить новогоднюю фотосессию, но все пошло не по плану. Впрочем, снимки получились интересными и необычными. Свою историю женщина рассказала на своей странице в
Мать, отец и пятеро детей решили сделать несколько снимков на память об уходящем Новом году. Собаку кличке Пенни решили в семейный портрет не включать (она сидела слишком неспокойно и минут 20 групповой снимок из-за нее не получался), но она оказалась довольно самостоятельным животным и на фото все-таки оказалась, причем на первом плане.
Собака прыгала перед камерой, залезала на ребят, облизывала фотоаппарат и всех отвлекала.
Получившиеся снимки повеселили пользователей интернет-пространства, история быстро стала популярной.
Фото
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собаку хотели исключить из праздничной фотосессии – и зря, потому что она все равно оказалась на фото
Одна семья решила устроить новогоднюю фотосессию, но все пошло не по плану. Впрочем, снимки получились интересными и необычными. Свою историю женщина рассказала на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)