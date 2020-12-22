Собаку хотели исключить из праздничной фотосессии – и зря, потому что она все равно оказалась на фото

Источник материала: ОНТ

Одна семья решила устроить новогоднюю фотосессию, но все пошло не по плану. Впрочем, снимки получились интересными и необычными. Свою историю женщина рассказала на своей странице в Facebook .

Мать, отец и пятеро детей решили сделать несколько снимков на память об уходящем Новом году. Собаку кличке Пенни решили в семейный портрет не включать (она сидела слишком неспокойно и минут 20 групповой снимок из-за нее не получался), но она оказалась довольно самостоятельным животным и на фото все-таки оказалась, причем на первом плане.





Собака прыгала перед камерой, залезала на ребят, облизывала фотоаппарат и всех отвлекала.

Получившиеся снимки повеселили пользователей интернет-пространства, история быстро стала популярной.

Фото Facebook

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