Разные версии грядущих флагманов Samsung будут равны по производительности

Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу и выпуску новых флагманских смартфонов серии Galaxy S21. Устройства будут работать на разных процессорах в зависимости от региона продаж. Известный инсайдер рассказал, какая из версий окажется более производительной. Об этом пишет GSMArena .



Galaxy S21 Ultra

Напомним: уже много лет Samsung выпускает свои топовые смартфоны для разных регионов с разными процессорами. Так, в США — одном из ключевых для компаний рынков — и некоторых других странах представлены версии гаджетов с процессорами от Qualcomm. Большинство других стран, включая Беларусь, получают аппараты с фирменными процессорами от самой Samsung — они называются Exynos.

В Сети среди гиков ходит устойчивое мнение, что версии смартфонов Galaxy S и Galaxy Note на процессорах Snapdragon ощутимо производительнее и стабильнее в сравнении со своими модификациями на Exynos. С полной уверенностью утверждать подобное не возьмемся, но некоторые отличия действительно есть. Во всяком случае модели на Qualcomm, как правило, оказываются чуть лучше в бенчмарках и играх.

Но, скорее всего, с выпуском Galaxy S21 тенденция прекратится. Во всяком случае, об этом заявляет известный инсайдер Ice universe. Он опубликовал результаты грядущих смартфонов с недавно анонсированным чипом Snapdragon 888 и Exynos 2100 (именно такой SoC почти наверняка получат девайсы, которые будут поставляться в Беларусь) в синтетическом тесте Geekbench.

В нем Exynos 2100 набирает 1089 баллов в одноядерном и 3963 балла в многоядерном тестах. 3Dnews пишет, что Snapdragon 888 набирает 1135 очков в одноядерном и 3794 в многоядерном тесте, согласно официальным данным Qualcomm. Таким образом, чип Samsung превосходит его в многоядерной производительности, сохраняя небольшое отставание в быстродействии одного ядра.

Впрочем, делать финальные выводы до выхода коммерческих версий смартфонов в продажу пока рано. Проверим после полноценного тестирования.

Напомним: анонс Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra ожидается 14 января следующего года. В продажу устройства могут поступить уже 29 января. Об аппаратах известно уже практически все, включая цены . Если вкратце, то самый топовый S21 Ultra в Европе будет стоить не менее 1399 евро — дороже в сравнении даже с далеко не самым доступным iPhone 12 Pro Max.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung: