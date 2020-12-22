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В Боснии требуют отставки Додика из-за подаренной Лаврову украинской иконы

23.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Боснии требуют отставки Додика из-за подаренной Лаврову украинской иконы

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  • 22.12.2020, 22:07
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В Боснии требуют отставки Додика из-за подаренной Лаврову украинской иконы

Икона была вывезена из оккупированного Луганска.

Лидеры оппозиции Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, требуют отставки сербского члена президиума БиГ Милорада Додика, который подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову трехсотлетнюю украинскую икону, возможно, вывезенную из оккупированного Луганска. Об этом сообщает Balkan Insight.

На этот момент ни Додик, ни его Альянс независимых социал-демократов не прокомментировали скандал с иконой. Однако политические лидеры оппозиции в РС открыто требуют, чтобы Додик ушел в отставку из-за этого дела.

"Единственный правильный шаг – уйти в отставку, уйти с должности, на которой он, очевидно, не знает, как себя вести, и спасти нас от дальнейших затруднений", – заявил Бранислав Боренович, лидер Партии демократического прогресса.

Сербская демократическая партия, крупнейшая оппозиционная партия в РС, заявила, что все, кто причастен к этому делу, должны уйти в отставку.

Издание отмечает, что, хотя еще не выяснено, как именно икона попала в БиГ, "десятки боснийских сербов сражались бок о бок с пророссийскими боевиками на востоке Украины, и яростно пророссийский Додик отстаивал их дело".

Между тем СМИ сообщили, что Додик был доставлен в больницу в воскресенье вечером с пневмонией. С 19 декабря он находится в самоизоляции, хотя его тест на SARS-Cov19, как пишет Balkan Insight, показал отрицательный результат.

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