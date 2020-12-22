Источник материала: Хартия'97

В Боснии требуют отставки Додика из-за подаренной Лаврову украинской иконы 4 22.12.2020, 22:07

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Икона была вывезена из оккупированного Луганска.

Лидеры оппозиции Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, требуют отставки сербского члена президиума БиГ Милорада Додика, который подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову трехсотлетнюю украинскую икону, возможно, вывезенную из оккупированного Луганска. Об этом сообщает Balkan Insight .

На этот момент ни Додик, ни его Альянс независимых социал-демократов не прокомментировали скандал с иконой. Однако политические лидеры оппозиции в РС открыто требуют, чтобы Додик ушел в отставку из-за этого дела.

"Единственный правильный шаг – уйти в отставку, уйти с должности, на которой он, очевидно, не знает, как себя вести, и спасти нас от дальнейших затруднений", – заявил Бранислав Боренович, лидер Партии демократического прогресса.

Сербская демократическая партия, крупнейшая оппозиционная партия в РС, заявила, что все, кто причастен к этому делу, должны уйти в отставку.

Издание отмечает, что, хотя еще не выяснено, как именно икона попала в БиГ, "десятки боснийских сербов сражались бок о бок с пророссийскими боевиками на востоке Украины, и яростно пророссийский Додик отстаивал их дело".

Между тем СМИ сообщили, что Додик был доставлен в больницу в воскресенье вечером с пневмонией. С 19 декабря он находится в самоизоляции, хотя его тест на SARS-Cov19, как пишет Balkan Insight, показал отрицательный результат.

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