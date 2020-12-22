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Глава МИД Швейцарии – Макею: Наталья Херше должна быть освобождена
Источник материала: Хартия'97
Глава МИД Швейцарии – Макею: Наталья Херше должна быть освобождена
Иньяцио Кассис позвонил главе лукашенковского МИДа Макею.
Глава МИД Швейцарии позвонил Макею и потребовал освобождения политзаключенной Натальи Херше.
2,5 года тюрьмы — такой приговор вынесли Наталье Херше, гражданке Швейцарии белорусского происхождения, за сорванную балаклаву с тащившего ее в автозак карателя Сергея Кончика.
«Наталья Херше должна быть освобождена», — написал Иньяцио Кассис в своём Twitter-аккаунте.
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Иньяцио Кассис позвонил главе лукашенковского МИДа Макею.
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