Глава МИД Испании заявила Тихановской о твердой поддержке

«Испания поддерживает стремление белорусского народа к демократии и свободе», — заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя, которая 22 декабря встретилась с кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светланой Тихановской.



Фото: МИД Испании

«Спасибо за интерес к переходу к демократии в нашей стране (после диктатуры Франко. — ред.). Вы можете рассчитывать на нашу твердую поддержку», — написала глава испанской дипломатии на своей странице в «Твиттере».

МИД Испании заявил, что официальный Мадрид приветствует санкционную политику Евросоюза в отношении белорусских властей, поддерживает ЕС и ОБСЕ как ключевых игроков в урегулировании политического кризиса в Беларуси, разделяет послание ЕС о поддержке демократических устремлений белорусского народа и призывает стороны к инклюзивному национальному диалогу.

После переговоров Тихановская и Лайя дали получасовую пресс-конференцию.

Экс-кандидат в президенты Беларуси посещает Испанию 21—23 декабря. В программе — встречи в правительстве страны, онлайн-переговоры с премьер-министром Педро Санчесом, интервью ведущим СМИ Испании — El Mundo, El País, La Vanguardia, RTVE.