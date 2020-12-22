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ДФР проверяет факты нарушений налогового законодательства должностными лицами «Пресс-клуба»

23.12.2020 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля проверяет деятельность «Пресс-клуба». Информацию об этом распространило государственное агентство БелТА.

ДФР проверяет факты нарушений налогового законодательства должностными лицами «Пресс-клуба»
Фото: mediakritika.by

ДФР КГК «проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа», — сообщила госагентству пресс-служба КГК.

На сайте Комитета госконтроля и его страницах в соцсетях сообщения об этом нет. Информация на сайте БелТА — пока единственный официальный комментарий происходящего.

Как сообщалось, в квартирах основательницы «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой и программного директора Аллы Шарко прошли обыски, обе были доставлены в ДФР. Дальнейшая их судьба пока неизвестна.

По словам дочери Слуцкой Александры, сегодня они с матерью возвращались с отдыха в Египте. В минском аэропорту их попросили пройти через «красный коридор». «Меня осмотрели очень формально, просто открыли чемодан, перекладывали для вида какие-то вещи, выписали протокол осмотра вещей и отпустили, сказали, что Юлия сейчас выйдет», — сказала дочь. Она безрезультатно прождала мать около часа.

Позже выяснилось, что в это время Слуцкую доставили домой и провели в квартире обыск, после которого основательницу «Пресс-клуба» повезли в ДФР. Обыск также прошел дома у программного директора «Пресс-клуба» Аллы Шарко. Адвоката в квартиру не пустили.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, возле квартиры Шарко ненадолго задерживали заместителя главного редактора издания «Наша Ніва» Андрея Скурко, а также журналистов портала Оnliner.by Татьяну Ошуркевич и интернет-ресурса Мediazona.by Антона Мардиловича. После задержания журналистов Шарко вывели из квартиры.

Обыск также проходил в офисе «Пресс-клуба» в Минске. Завершился ли он, неизвестно. Также, как сообщает сайт организации, пока неизвестна судьба директора «Пресс-клуба» Сергея Ольшевского (он находился в офисе во время обыска) и программного директора «Академии Пресс-клуба» Сергея Якупова, дома у которого, по предварительной информации, также проводился обыск.

 
Теги: Минск
 
 
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Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля проверяет деятельность «Пресс-клуба». Информацию об этом распространило государственное агентство...
 
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